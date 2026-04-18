Ni desayunos caros ni etiquetas: el restaurante de Guadalajara que regala pancakes si vas en pijama

El logotipo de un restaurante Denny's se muestra en un edificio en North Miami, Florida, el 19 de marzo de 2016.

El logotipo de un restaurante Denny's se muestra en un edificio en North Miami, Florida, el 19 de marzo de 2016. | REUTERS/Carlo Allegri

Desayunar a medianoche tiene un encanto especial, pero hacerlo gratis y en pijama eleva la experiencia a otro nivel. La reconocida cadena de restaurantes Denny’s ha confirmado que realizará su evento especial de “pijamada” en Guadalajara y en otros puntos del país, permitiendo que sus comensales olviden las etiquetas y asistan con su ropa de dormir favorita. Esta iniciativa busca consentir a los madrugadores y a los noctámbulos con uno de los platillos más emblemáticos de su menú: los clásicos Buttermilk Pancakes.

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¿Cómo funciona la promoción de pancakes gratis en Denny’s?

El único requisito indispensable es presentarse físicamente en la sucursal vestido en pijama. Al cumplir con este código de vestimenta, el restaurante otorgará una orden de pancakes sin costo alguno por persona.

Es importante considerar las reglas específicas para hacer válida la promoción:

Horario nocturno: La oferta solo aplica en un horario de 11:00 pm a 6:00 am .

La oferta solo aplica en un horario de . Límite: Se entrega una orden de pancakes por cliente.

Se entrega una orden de pancakes por cliente. Exclusividad: Solo es válido en las fechas y unidades que forman parte de la campaña.

¿Qué fechas y sucursales participan en Guadalajara?

Aunque la promoción ha causado revuelo, no ocurrirá de forma simultánea en toda la ciudad. Cada sucursal tiene asignado un día específico para su “pijamada” entre los meses de julio y septiembre, por lo que los interesados deben marcar su calendario según la zona que les quede más cerca:

Sucursal Aeropuerto: La cita es el próximo 23 de julio .

La cita es el próximo . Sucursal Valle Real: La dinámica se llevará a cabo el 20 de agosto .

La dinámica se llevará a cabo el . Sucursal Villas: El cierre de estas promociones será el 24 de septiembre.

¿En qué otras ciudades de México habrá “pijamada” de pancakes?

La euforia por los desayunos gratuitos no es exclusiva de Guadalajara. Denny’s ha extendido este calendario a diversas ciudades del país durante el resto del año. Si te encuentras fuera de Jalisco o planeas un viaje, estas son algunas de las próximas fechas y sedes confirmadas:

León: 30 de abril.

30 de abril. Querétaro: Sucursal Refugio el 18 de mayo y Juriquilla (pasada).

Sucursal Refugio el 18 de mayo y Juriquilla (pasada). Silao: 28 de mayo.

28 de mayo. Zacatecas: 09 de julio.

09 de julio. Ciudad Juárez: Diversas fechas en Galerías (07 de mayo), Misones (11 de junio), Panamericana (02 de julio) y Sendero (30 de julio).

Diversas fechas en Galerías (07 de mayo), Misones (11 de junio), Panamericana (02 de julio) y Sendero (30 de julio). Torreón: 03 de septiembre.

03 de septiembre. Chihuahua: Sucursal Norte (13 de agosto) y Juventud (01 de octubre).

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