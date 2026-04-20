Jalisco ofrece transporte gratis para todas las personas que cumplan estos requisitos

El Gobierno de Jalisco lanzó un programa de transporte público gratuito para apoyar la economía de las personas más vulnerables del estado. La medida beneficia a distintos grupos sociales que cumplan estos requisitos específicos para acceder al beneficio.
El programa cubre 20 municipios dentro de una cobertura geográfica establecida. Conoce si tú o alguien de tu familia califica para el transporte gratis en Jalisco antes de perder esta oportunidad.
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¿Quiénes pueden acceder al transporte público gratuito en Jalisco?
El beneficio aplica para cinco grupos de la población jalisciense. Cada categoría tiene criterios propios que deben cubrirse para tramitar el apoyo
Los grupos beneficiados son:
- Estudiantes de educación primaria, secundaria, media superior, licenciatura o maestría
- Mujeres sostén del hogar de entre 18 y 59 años
- Personas con discapacidad y sus cuidadores
- Adultos mayores de 60 años o más
- Familiares de personas desaparecidas (madres, padres, hijos, hermanos o cónyuge)
Requisitos por grupo para obtener el transporte gratis en Jalisco
Cada grupo de personas elegibles debe cumplir condiciones distintas. Revisa con detalle cuál aplica a tu caso antes de iniciar el trámite.
Estudiantes:
- Habitar en Jalisco y estar inscrito activamente en institución pública o privada adscrita al sistema de educación oficial
- Demostrar necesidad económica para usar el transporte
- Los menores de edad deben presentar dos copias de su acta de nacimiento
Mujeres sostén del hogar:
- Ser el sostén económico principal de una familia con dependientes
- Tener entre 18 y 59 años, residir en los municipios cubiertos e ingresos menores a $13,439 pesos mensuales
Personas con discapacidad y cuidadores:
- Comprobar algún tipo de discapacidad documentado oficialmente
- Residir en la cobertura geográfica y demostrar necesidad económica del transporte
Adultos mayores:
- Tener 60 años o más y residir en uno de los 20 municipios del programa
- Acreditar la necesidad económica para el uso del transporte público
Familiares de personas desaparecidas:
- Ser madre, padre, esposa, esposo, hija, hijo, hermana o hermano de la víctima
- Residir en la zona de cobertura y demostrar necesidad económica documentada
Cada uno de estos grupos accede al transporte gratis en Jalisco bajo condiciones claras y verificables. Reúne tus documentos, confirma que resides en alguno de los 20 municipios del programa y acude con tu institución o autoridad correspondiente para iniciar el trámite.
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