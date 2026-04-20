Jalisco ofrece transporte gratis para todas las personas que cumplan estos requisitos

Inapam: Viaja GRATIS en 2025 en estos transportes públicos de Jalisco

Inapam: Viaja GRATIS en 2025 en estos transportes públicos de Jalisco | Getty Images

El Gobierno de Jalisco lanzó un programa de transporte público gratuito para apoyar la economía de las personas más vulnerables del estado. La medida beneficia a distintos grupos sociales que cumplan estos requisitos específicos para acceder al beneficio.

El programa cubre 20 municipios dentro de una cobertura geográfica establecida. Conoce si tú o alguien de tu familia califica para el transporte gratis en Jalisco antes de perder esta oportunidad.

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¿Quiénes pueden acceder al transporte público gratuito en Jalisco?

El beneficio aplica para cinco grupos de la población jalisciense. Cada categoría tiene criterios propios que deben cubrirse para tramitar el apoyo

Los grupos beneficiados son:

Estudiantes de educación primaria, secundaria, media superior, licenciatura o maestría

de educación primaria, secundaria, media superior, licenciatura o maestría Mujeres sostén del hogar de entre 18 y 59 años

de entre 18 y 59 años Personas con discapacidad y sus cuidadores

y sus cuidadores Adultos mayores de 60 años o más

de 60 años o más Familiares de personas desaparecidas (madres, padres, hijos, hermanos o cónyuge)

Requisitos por grupo para obtener el transporte gratis en Jalisco

Cada grupo de personas elegibles debe cumplir condiciones distintas. Revisa con detalle cuál aplica a tu caso antes de iniciar el trámite.

Estudiantes:

Habitar en Jalisco y estar inscrito activamente en institución pública o privada adscrita al sistema de educación oficial

Demostrar necesidad económica para usar el transporte

Los menores de edad deben presentar dos copias de su acta de nacimiento

Mujeres sostén del hogar:

Ser el sostén económico principal de una familia con dependientes

principal de una familia con dependientes Tener entre 18 y 59 años, residir en los municipios cubiertos e ingresos menores a $13,439 pesos mensuales

Personas con discapacidad y cuidadores:

Comprobar algún tipo de discapacidad documentado oficialmente

documentado oficialmente Residir en la cobertura geográfica y demostrar necesidad económica del transporte

Adultos mayores:

Tener 60 años o más y residir en uno de los 20 municipios del programa

y residir en uno de los 20 municipios del programa Acreditar la necesidad económica para el uso del transporte público

Familiares de personas desaparecidas:

Ser madre, padre, esposa, esposo, hija, hijo, hermana o hermano de la víctima

Residir en la zona de cobertura y demostrar necesidad económica documentada

Cada uno de estos grupos accede al transporte gratis en Jalisco bajo condiciones claras y verificables. Reúne tus documentos, confirma que resides en alguno de los 20 municipios del programa y acude con tu institución o autoridad correspondiente para iniciar el trámite.

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