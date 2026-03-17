Jalisco presenta once nuevas rutas aéreas con vuelos desde Guadalajara y Puerto Vallarta

El Gobierno de Jalisco y Volaris oficializaron el lanzamiento de once nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales desde Guadalajara y Puerto Vallarta. La expansión estratégica busca movilizar a más de 10 millones de pasajeros.

La aerolínea acordó con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) una Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) preferencial de 250 pesos para destinos de corta distancia. Esta medida financiera, junto con vuelos desde 29 pesos, pretende capturar el 50% del tráfico total del aeropuerto tapatío en 2026.

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¿Cuáles son las nueva rutas aéreas que anunció Jalisco en la previa del Mundial 2026?

La apertura de vuelos conectará de forma directa con siete de las 11 sedes mundialistas en Estados Unidos y refuerza el puente con Sudamérica. El mercado aeronáutico en Jalisco se prepara para recibir a 200,000 pasajeros adicionales tan solo durante el mes de junio, mes clave para la logística deportiva internacional.

Estas son lnuevas rutas aéreas internacionales y nacionales incluyen:

Conexión Medellín: Vuelo especial Guadalajara–Medellín para atender a la selección de Colombia y su afición.

Vuelo especial Guadalajara–Medellín para atender a la selección de Colombia y su afición. Destinos Estados Unidos: Apertura de rutas directas desde Guadalajara hacia Detroit y Salt Lake City.

Apertura de rutas directas desde Guadalajara hacia Detroit y Salt Lake City. Expansión desde Vallarta: Conectividad inmediata con Aguascalientes, Puebla y San Luis Potosí.

Conectividad inmediata con Aguascalientes, Puebla y San Luis Potosí. Red Doméstica GDL: Vuelos hacia Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí, Saltillo y Zacatecas.

Fortalecemos nuestra conectividad con 11 nuevas rutas aéreas que unen a Guadalajara y Puerto Vallarta con ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Reynosa, Saltillo, Zacatecas, Puebla y Aguascalientes; y a nivel internacional con Detroit y Salt Lake City.

Además, nos seguimos… pic.twitter.com/VPhubhxPOk — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 12, 2026

El despliegue operativo comenzará formalmente en junio de 2026, consolidando a Guadalajara como el corazón logístico del occidente. La autoridad estatal confirmó que el aeropuerto tapatío ya enlaza con el 75% de las entidades federativas, facilitando el traslado de aficionados entre las sedes de Ciudad de México y Monterrey para el torneo de la FIFA.

Tarifas promocionales y logística aeroportuaria

La estrategia de competitividad incluye precios de lanzamiento desde 84 dólares para tramos internacionales, disponibles para compra inmediata. El objetivo es estimular la demanda en ciudades con baja conectividad previa, utilizando a Jalisco como nodo de transferencia hacia el resto del continente.

Requisitos y fechas clave para los viajeros:

Fecha de viaje: Vuelos programados del 1 de junio al 31 de octubre de 2026. Límite de compra: Quienes compraron antes del 9 de marzo consiguieron una rebaja significativa en sus boletos. TUA Preferencial: Aplicación automática en boletos para San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas.

La consolidación de estas 11 rutas posiciona a Jalisco como el único operador en México con vuelos directos hacia ciudades clave como Seattle y Miami. El fortalecimiento de la flota y el incremento de frecuencias diarias en Puerto Vallarta aseguran una cobertura integral para el turismo de negocios y de placer durante el segundo semestre del año.

El incremento de despegues diarios en la terminal tapatía alcanzará las 100 operaciones por jornada bajo el nuevo esquema de Volaris. La Secretaría de Turismo estatal mantendrá la vigilancia sobre la calidad del servicio para asegurar que la infraestructura aeroportuaria soporte la carga de usuarios prevista para el Mundial 2026.