Anuncian en Tijuana que cerrarán el puente El Chaparral por una semana en junio: el motivo, cuándo empieza y rutas alternativas

Todos aquellos automovilistas que circulan diariamente por la zona fronteriza de Tijuana deberán mantenerse atentos durante los próximos días, ya que el Ayuntamiento anunció trabajos de rehabilitación en el puente vehicular Centro Histórico-Puerta México, mejor conocido como puente El Chaparral.

Aunque las autoridades todavía no han definido la fecha exacta del cierre, ya adelantaron que la medida será necesaria para ejecutar reparaciones especializadas en la estructura.

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¿Por qué cerrarán el puente El Chaparral?

La decisión se tomó luego de una inspección realizada por personal de Protección Civil, la Dirección de Administración Urbana y la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, quienes revisaron el estado del puente tras recibir reportes sobre posibles afectaciones.

Durante la evaluación se detectaron daños en distintos componentes de la estructura, entre ellos deterioro de concreto, exposición de acero de refuerzo, desplazamiento de elementos metálicos y afectaciones en la junta de dilatación, una pieza fundamental para absorber movimientos y cargas del puente.

De acuerdo con las autoridades municipales, gran parte de los daños están relacionados con incendios registrados debajo de la estructura y actos vandálicos ocurridos en la zona. Sin embargo, aclararon que las afectaciones encontradas no comprometen la estabilidad del puente ni representan un riesgo inmediato para la población.

¿Cuándo comenzará el cierre?

Por ahora, el gobierno municipal no ha dado a conocer una fecha específica para el inicio de los trabajos. Sin embargo, se prevé que las obras se realicen durante este mes de junio. Esto se debe a que la pieza principal que será instalada durante la rehabilitación debe fabricarse sobre medida por un proveedor especializado.

Las autoridades informaron que la elaboración y entrega de este componente tardará aproximadamente una semana. Una vez que llegue a Tijuana, se anunciará oficialmente la fecha en que comenzarán las labores y las adecuaciones viales correspondientes.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento para conocer con anticipación el calendario definitivo de la obra.

¿Cuánto tiempo durarán los trabajos?

El boletín oficial del Ayuntamiento indica que la rehabilitación tiene una duración estimada de ocho días a partir del inicio de las obras.

Para lograrlo, las cuadrillas utilizarán concreto hidráulico acelerado, un material que reduce los tiempos de fraguado y permite agilizar la ejecución de los trabajos sin comprometer la calidad de la reparación.

La intervención contempla la demolición de una sección de losa, la reposición de la junta de dilatación dañada y la colocación de nuevos elementos que permitan restablecer el funcionamiento adecuado de la estructura.

¿Qué rutas alternas podrán utilizar los automovilistas?

Aunque el Ayuntamiento de Tijuana aún no publica un plan oficial de desvíos para el cierre del puente El Chaparral, ya existen algunas opciones que los conductores pueden considerar para reducir las afectaciones durante los trabajos de rehabilitación.

Para quienes utilizan esta conexión vial entre la Zona Centro y la garita de San Ysidro, una de las principales alternativas es la avenida Vía Rápida Poniente, incorporándose a la Vía Internacional desde el límite de la ciudad con Estados Unidos.

Por otra parte, los automovilistas que buscan llegar a la Zona Centro desde el lado oriente de Tijuana pueden utilizar el Viaducto Elevado, una opción que permite evitar el paso por el puente El Chaparral y mantener la conexión con distintos puntos de la ciudad.

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