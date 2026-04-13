Confirmado por la SIOP de Jalisco: la Línea 5 abrirá en esta fecha y conectará el aeropuerto de Guadalajara con el Periférico

La Línea 5 del sistema de transporte público en Jalisco avanza en su fase final y ya cuenta con una fecha clara para su entrada en operación. Autoridades estatales, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), han confirmado que este nuevo corredor estará funcionando hacia finales de mayo de 2026, como parte de los proyectos estratégicos de movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Este sistema tipo BRT se perfila como una de las obras más relevantes en materia de transporte, ya que conectará directamente el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Periférico, facilitando los traslados en una de las zonas con mayor flujo vehicular.

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¿La Línea 5 abrirá a finales de mayo de 2026?

El titular de la SIOP, David Zamora Bueno, señaló que el objetivo es que el sistema opere completamente antes de que concluya mayo, cumpliendo con los tiempos establecidos para su funcionamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El funcionario subrayó que este corredor ya es una realidad en su etapa final, con trabajos en marcha para asegurar su correcta operación, especialmente en puntos clave donde se realizará la conexión con otras vialidades importantes.

Avances en la obra y conexión con el Periférico

Como parte de los trabajos más recientes, se interviene el nodo donde se encuentran la carretera a Chapala y el Periférico, incluyendo la zona del túnel, con el objetivo de habilitar la integración del sistema con esta vía estratégica.

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Este tramo será fundamental para garantizar la conectividad del servicio, permitiendo a los usuarios enlazarse con otros sistemas de transporte como el Mi Macro Periférico y ampliar su alcance dentro de la ciudad hasta zonas clave como el Centro Histórico de Guadalajara y Expo Guadalajara.

¿Cómo operará la Línea 5 en su primera etapa?

En su fase inicial, la Línea 5 contará con ocho estaciones distribuidas a lo largo del corredor que va del aeropuerto al Periférico. Además, incluirá derivaciones hacia puntos clave como el Estadio Guadalajara y el Parque Agua Azul.

El sistema utilizará unidades tipo BRT, las cuales ya se encuentran en la ciudad, y se estima que tendrá la capacidad de movilizar alrededor de 25 mil pasajeros al día, mejorando significativamente los tiempos de traslado y la accesibilidad.

Proyecto a futuro tras el Mundial 2026

Más allá de su primera etapa, el proyecto contempla una expansión que se desarrollará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre los planes se encuentra extender el recorrido hacia zonas como El Salto.

Estas ampliaciones buscan consolidar un sistema integral que permita a los usuarios desplazarse de forma más eficiente a través de distintos puntos de la zona metropolitana.

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