Es oficial en Jalisco: esta será la multa para los conductores que no cumplan con este trámite vehicular

La ley estatal fija sanción para conductores en Jalisco sin ese trámite.

La ley estatal fija sanción para conductores en Jalisco sin ese trámite. | Getty Images

Un trámite vehicular obligatorio en Jalisco tiene multa oficial y los conductores del estado ya deben saberlo. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito establece una sanción puntual para quienes circulen sin cumplir este requisito, y el monto que fija la norma sorprende a más de uno.

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Jalisco multa conductores por menos de $3,000: ¿de qué trámite se trata?

Sin verificación vehicular vigente, cualquier conductor en Jalisco puede recibir una multa en el momento. El Artículo 365, fracción I de la Ley de Movilidad del estado lo establece sin rodeos: circular sin ese comprobante al corriente es una infracción sancionable de forma inmediata por cualquier agente vial en servicio.

La medida no distingue entre conductores particulares y operadores del servicio público. Propietarios de vehículos, choferes y transportistas quedan sujetos por igual a la misma obligación legal. Ninguna categoría tiene excepción dentro del texto de la norma vigente en el estado.

El único documento que evita la sanción es el comprobante de verificación vehicular vigente. Sin ese papel en regla, el vehículo no debería circular, al menos no sin riesgo real de multa. La ley es clara y los agentes tienen facultad para aplicarla en cualquier punto de la vía pública.

Verificacion vehicular en Jalisco Sin verificación vehicular vigente en Jalisco recibirás una multa de casi $3,000 pesos (Gobierno de Jalisco)

¿Cuánto cuesta no cumplir con la verificación vehicular en Jalisco?

La sanción no tiene un monto fijo: oscila entre 20 y 25 UMA, según lo que establece el Artículo 365 de la ley estatal. El criterio del agente vial determina en qué punto del rango cae la infracción. Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, el golpe al bolsillo puede ser considerable.

Los montos posibles según el número de UMA aplicadas son los siguientes:

20 UMA: 2,346.20 pesos

2,346.20 pesos 21 UMA: 2,463.51 pesos

2,463.51 pesos 22 UMA: 2,580.82 pesos

2,580.82 pesos 23 UMA: 2,698.13 pesos

2,698.13 pesos 24 UMA: 2,815.44 pesos

2,815.44 pesos 25 UMA: 2,932.75 pesos

Tener la verificación al corriente es la única forma de evitar una sanción que puede rozar los tres mil pesos. El costo del trámite es considerablemente menor que cualquiera de esas cifras. Renovar el comprobante a tiempo es, en términos prácticos, la decisión más económica para cualquier conductor en Jalisco.

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