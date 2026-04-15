El SAT ya cuenta con autorización legal de la SCJN para realizar visitas domiciliarias usando cámaras y apoyo de abogados con el fin de combatir la evasión fiscal y las facturas falsas, pero no aplica a todos los contribuyentes.

El SAT ya cuenta con autorización legal de la SCJN para realizar visitas domiciliarias usando cámaras y apoyo de abogados con el fin de combatir la evasión fiscal y las facturas falsas, pero no aplica a todos los contribuyentes. | SAT México﻿ | Facebook

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya cuenta con la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para realizar visitas domiciliarias con cámaras y respaldo legal; la medida se implementó este año y busca frenar la evasión fiscal y el uso de facturas falsas en México.

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De acuerdo con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las visitas domiciliarias no serán sorpresivas ni masivas, se enfocarán en contribuyentes específicos que tengan señales claras de irregularidades, por lo que los funcionarios estarán autorizados a grabar audio y video, además de tomar fotos como evidencia legal.

¿Para quiénes aplican las visitas domiciliarias del SAT?

El SAT inspeccionará a los perfiles con mayor riesgo fiscal como:

Empresas fantasma (EFOS)

Personas con discrepancia fiscal

Oficinas simuladas en domicilios

Contribuyentes no localizados

El SAT aclaró que, se realizan a este tipo de contribuyentes con el fin de detectar operaciones inexistentes y reforzar las auditorías con pruebas visuales.

¿Cómo funcionan las visitas domiciliarias del SAT?

Aunque el SAT tiene “la sartén por el mango”, las revisiones siguen las siguientes reglas:

Debe existir una orden oficial

Los funcionarios deben usar cámaras y grabadoras

Es necesaria la presencia de abogados

Registro de instalaciones y actividad

Cabe destacar que la evidencia recopilada tiene validez legal inmediata y puede derivar en sanciones.

¿Qué riesgos enfrenta el contribuyente?

En caso de no ceder a la visita domiciliaria, las consecuencias pueden ser severas, pues generan:

Multas y ajustes fiscales

Cancelación de deducciones

Bloqueo de cuentas

Procesos penales

Estas sanciones elevan la presión sobre quienes incumplen obligaciones fiscales.

¿Cuáles son tus derechos durante la visita?

En caso de ser de los contribuyentes afectados, no todo está en tu contra; durante la inspección puedes:

Solicitar la orden oficial

Exigir trato respetuoso

Contar con asesoría legal

Pedir explicaciones claras

Cabe destacar que la Prodecon ofrece apoyo gratuito en caso de abusos.

¿Qué puedes hacer para estar tranquilo?

No esperes hasta la visita domiciliaria del SAT, para evitar problemas te sugerimos:

Revisa tu Buzón Tributario

Actualiza tu domicilio fiscal

Guarda comprobantes

Consulta fuentes oficiales