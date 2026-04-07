Es ley y pocos vecinos lo saben: Guadalajara multará con hasta $58,000 a quienes tengan este molesto hábito en casa

Hacer ruido excesivo en Guadalajara ya no es solo un problema de convivencia. Es una infracción legal que puede salir muy cara. El Reglamento de Justicia Cívica del municipio clasifica los sonidos molestos como una falta a las libertades, el orden y la paz pública. La policía tiene la facultad de intervenir de manera oficiosa o por queja de cualquier ciudadano. Si tienes el hábito de poner música alta o generar estruendos en tu propiedad, podrías enfrentar consecuencias económicas y administrativas inmediatas.

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¿Cómo funciona el proceso de sanción por ruido en Guadalajara?

La ley no permite multar de inmediato sin previo aviso. Los elementos de la policía deben acudir al domicilio señalado y entregar un apercibimiento por escrito. A partir de ese momento, el infractor tiene un plazo máximo de treinta minutos para que el ruido cese por completo. Si el sonido continúa después de ese tiempo, los agentes proceden con el arresto administrativo del responsable.

Puntos clave de la normativa municipal:



Intervención: Por queja ciudadana o patrullaje de oficio.

Por queja ciudadana o patrullaje de oficio. Apercibimiento: Notificación escrita obligatoria en el domicilio.

Notificación escrita obligatoria en el domicilio. Plazo de gracia: 30 minutos para detener el ruido antes del arresto.

30 minutos para detener el ruido antes del arresto. Criterio: Sonidos que rebasen los límites máximos establecidos.

No conocer las reglas puede derivar en multas.|Imagen ilustrativa.

¿De cuánto es la multa y cuánto tiempo de cárcel implica?

Las sanciones se calculan con base en el valor diario de la UMA. El tabulador para esta falta específica es muy amplio y depende de la gravedad de la situación. Las multas mínimas parten desde los 3,519.30 pesos. Sin embargo, en los casos más graves o de reincidencia, la cifra puede escalar hasta los $58,655.00 pesos. Es una de las multas administrativas más altas en la capital de Jalisco.

Si el infractor no paga o la situación lo amerita, se aplica el arresto administrativo. La ley contempla un periodo de 24 a 36 horas de detención. El objetivo de la Sección Primera del Artículo 9 es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía frente a ruidos en casas habitación o propiedades privadas.

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