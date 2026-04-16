Es oficial en Jalisco: anuncian cambios para la Ruta 1-B del Tren Ligero

Uno de los principales ajustes es la frecuencia de paso, ya que las unidades circulan aproximadamente cada 15 minutos.

Uno de los principales ajustes es la frecuencia de paso, ya que las unidades circulan aproximadamente cada 15 minutos. | Gobierno de Jalisco

Autoridades de movilidad en Jalisco anunciaron ajustes en la operación de la Ruta 1-B del sistema Mi Transporte Tren Ligero, con el objetivo de mejorar el servicio para estudiantes y personal académico que se trasladan hacia el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

De acuerdo con información difundida en canales oficiales, esta ruta fortalece la conexión entre la Terminal de Autobuses de Zapopan y el CUCBA, uno de los puntos con mayor demanda en la zona.

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¿Qué cambios tendrá la Ruta 1-B y cada cuánto pasa?

La Ruta 1-B ahora opera con cinco unidades que cuentan con accesibilidad universal, lo que permite un servicio más incluyente para todos los usuarios.

Además, las unidades tienen capacidad para transportar hasta 80 personas, lo que ayuda a atender la alta demanda en horarios escolares y laborales.

Uno de los principales ajustes es la frecuencia de paso, ya que las unidades circulan aproximadamente cada 15 minutos, lo que reduce tiempos de espera y mejora la eficiencia del traslado.

¿Qué recorrido tiene la Ruta 1-B?

Esta ruta cubre una distancia cercana a los 9 kilómetros, conectando la Terminal de Autobuses de Zapopan con el CUCBA, facilitando el acceso a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Con estos cambios, autoridades estatales reiteraron su compromiso de ofrecer un servicio de transporte más eficiente, continuo e incluyente, enfocado en las necesidades de la comunidad universitaria.

¿Qué otros cambios hay en el transporte público de Jalisco?

Además de estos ajustes en rutas específicas, Jalisco avanza en proyectos de mayor escala como la Línea 5 del sistema de transporte, que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Periférico.

De acuerdo con autoridades estatales, se prevé que este corredor entre en operación hacia finales de mayo de 2026, como parte de las obras clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este proyecto busca fortalecer la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento y demanda en el Área Metropolitana de Guadalajara.

También se ha impulsado la integración tecnológica del sistema, con la implementación de herramientas que permiten consultar en tiempo real la ubicación de las unidades y los tiempos de llegada a través de aplicaciones como Google Maps y Waze, facilitando la planeación de traslados diarios.

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