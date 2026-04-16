Descubre el modus operandi del sitio clandestino en Guadalajara | Captura de pantalla | Fiscalía Jalisco | X

La Fiscalía de Jalisco desmanteló un call center clandestino en Guadalajara donde presuntamente se realizaban llamadas para engañar a personas con historias falsas de accidentes viales; en el operativo fueron detenidos dos hombres.

El lugar estaba ubicado en la colonia Antigua Penal de Oblatos, sobre la calle Ramón Blancarte, y fue identificado gracias a una denuncia ciudadana que permitió a las autoridades conseguir una orden de cateo.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, al momento de ingresar al inmueble uno de los sospechosos estaba hablando por teléfono con una posible víctima, lo que confirmó que el sitio era utilizado para cometer fraudes.

🚔 Desmantelan call center clandestino en Guadalajara.



La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutó un cateo en un inmueble, donde se logró la detención de dos hombres señalados por su probable participación en actividades ilícitas. (1-3) pic.twitter.com/SkMrTM8lIW — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 16, 2026

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Así era el modus operandi del call center fraudulento en Jalisco

Según las investigaciones, los detenidos tenían bien armado su plan. Su principal objetivo eran empleados de negocios y empresas.

La forma de operar era sencilla pero efectiva:

Llamaban a trabajadores haciéndose pasar por jefes o conocidos

Les decían que habían tenido un accidente automovilístico

Aseguraban que el seguro del vehículo no estaba vigente

Pedían dinero urgente para “resolver” la situación

Para que la historia sonara real, previamente conseguían información de las empresas y de las personas a las que llamaban, lo que les ayudaba a generar confianza.

Autoridades incautaron libretas con datos de víctimas de fraudes

En el lugar, las autoridades encontraron varios objetos que presuntamente usaban para cometer estos delitos:

Celulares

Tarjetas SIM

Libretas con datos de posibles víctimas

Directorios telefónicos

Equipos manos libres

Una pistola de postas

Además, cuando fueron descubiertos, los dos hombres —identificados como Luis Arturo “N” y Martín “N”— habrían intentado sobornar a los agentes con dinero y hasta un vehículo para dejarlos escapar.

Por ello, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de cohecho, mientras se investiga su posible participación en otros delitos.

Fraudes en Jalisco van a la baja, según Fiscalía

Este caso no es aislado. Hace apenas unas semanas, otro call center similar fue desmantelado en la colonia San Andrés, donde cinco personas fueron detenidas por hacerse pasar por instituciones bancarias.

A pesar de estos operativos, el fraude sigue siendo un problema en el estado. Datos oficiales señalan que en el primer bimestre de 2026 se denunciaron mil 497 casos en Jalisco, de acuerdo a la propia Fiscalía.

Aunque la cifra representa una baja del 18% frente al año pasado y una caída del 46% en comparación con 2024, las autoridades advierten que estos grupos siguen activos y buscan nuevas formas de engañar.

Por ello, la Fiscalía pidió a la población no caer en llamadas de emergencia sospechosas, verificar la información antes de hacer depósitos y reportar cualquier intento de fraude.

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