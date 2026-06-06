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Choque e incendio de dos tráileres paraliza por completo la Chamapa-Lechería

Un fuerte choque e incendio entre dos tráileres provoca el cierre total de la autopista Chamapa-Lechería, mantiene colapsada la circulación sobre la vialidad.

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Por: Adriana Juárez Miranda