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Automovilista estuvo a punto de atropellar a mujer y todavía se baja a agredirla en Puebla

Una fuerte riña entre particulares dentro del centro comercial Antara Polanco provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de la CDMX.

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Por: Adriana Juárez Miranda