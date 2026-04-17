Pocos lo saben en Jalisco: la medida para regularizar el padrón vehicular beneficia a todos los conductores que deban hacer este trámite

El padrón vehicular de Jalisco trae condiciones distintas este año. | Getty Images

Comprar un auto usado en Jalisco sin regularizar el trámite vehicular de cambio de propietario te deja expuesto a deudas e infracciones del dueño anterior. Jalisco multa conductores que circulan sin papeles en regla, pero este 2026 el gobierno estatal lanzó algo que cambia las reglas del juego.

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Jalisco congela el costo del cambio de propietario con un descuento que dura todo el año

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco recorta un 70% el costo del cambio de propietario vehicular durante todo 2026. No hay letra pequeña ni restricciones de fecha: cualquier comprador de auto usado puede acceder al beneficio.

El descuento convierte un trámite costoso en una decisión sencilla. Regularizar el padrón vehicular deja de ser excusa y se vuelve la opción más lógica para blindar tu inversión.

Sin el cambio de propietario, el vehículo sigue ligado al historial del dueño anterior. Jalisco multa conductores que no acreditan la titularidad real del auto, y esas sanciones llegan sin previo aviso.

Multa del SAT por compra venta autos Jalisco recorta un 70% el costo del cambio de propietario vehicular durante todo 2026 (Canva)

Documentos que necesitas para completar el trámite vehicular

Antes de pedir cita, junta todo en original y copia. Llegar con el expediente incompleto solo garantiza una segunda vuelta al módulo. La lista no es larga, pero cada documento cumple una función específica.

Esto es lo que debes llevar el día del trámite:

Factura del vehículo o CFDI con cesión de derechos e ilación cronológica de la propiedad

con cesión de derechos e ilación cronológica de la propiedad Identificación oficial (INE o pasaporte vigente) del comprador y del vendedor

(INE o pasaporte vigente) del comprador y del vendedor Tarjeta de circulación o acta de denuncia en caso de extravío

o acta de denuncia en caso de extravío Comprobante de domicilio (luz, agua o predial) con máximo tres meses de antigüedad

(luz, agua o predial) con máximo tres meses de antigüedad Constancia de situación fiscal emitida por el SAT, no mayor a tres meses

emitida por el SAT, no mayor a tres meses Contrato de compraventa firmado por ambas partes con datos completos del auto

Así se hace el cambio de propietario en Jalisco, paso a paso

El trámite arranca desde tu celular o computadora y cierra en ventanilla. Respetar el orden del proceso evita filas dobles y retrasos innecesarios.

Antes de presentarte, confirma que el auto no tenga multas ni refrendos sin pagar. Esos adeudos bloquean el trámite y deben liquidarse antes. Una opción céntrica y accesible es la Recaudadora 00, ubicada en Pedro Moreno #299, con atención de 8:30 a 15:30 horas.

Sigue estos pasos para no perderte en el proceso:

Agenda tu cita en el portal oficial: sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora/

en el portal oficial: sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora/ Revisa adeudos del vehículo: multas, refrendos e infracciones deben estar liquidados antes de acudir

del vehículo: multas, refrendos e infracciones deben estar liquidados antes de acudir Lleva toda la documentación en original y copia al módulo correspondiente

en original y copia al módulo correspondiente Paga los derechos del trámite , que incluyen registro, holograma, verificación documental y validación física

, que incluyen registro, holograma, verificación documental y validación física Recoge tu nueva tarjeta de circulación al término del proceso

Si el auto llega desde otro estado, el cambio de placas es un trámite aparte con sus propios requisitos y costos. Omitirlo complica circular por Jalisco sin problemas.

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