Adiós a los ‘cinco minutitos’: Guadalajara multará a todos los conductores que utilicen estos espacios prohibidos

La normativa establece que las ciclovías son espacios exclusivos para la circulación de bicicletas.

La normativa establece que las ciclovías son espacios exclusivos para la circulación de bicicletas. | Getty Images

En Guadalajara, estacionarse “solo unos minutitutos” en espacios prohibidos ya no será una práctica sin consecuencias. Y es que de acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara, se contemplan sanciones económicas para quienes invadan zonas destinadas exclusivamente a otros medios de movilidad, como las ciclovías.

De acuerdo con el reglamento vigente, este tipo de conductas ya está tipificado como una infracción que puede derivar en multas importantes para los automovilistas.

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¿De cuánto es la multa por estacionarse en ciclovías?

Según el Artículo 9, fracción XXVIII del documento cívico, estacionar vehículos motorizados en ciclovías se sanciona con multas que van de 40 a 100 UMA.

Esto equivale a un monto aproximado de entre $4,692 y $11,731 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

La ciclovía Coyoacán conecta con el Eje 8 Sur, el Eje 7 Sur y los ciclocarriles Luz Saviñón, Pilares y Miguel Laurent En algunos casos, esta acción puede ocasionar arrestos administrativos. (Archivo)

¿Qué espacios están prohibidos para estacionarse?

La normativa establece que las ciclovías son espacios exclusivos para la circulación de bicicletas, por lo que ningún vehículo motorizado puede invadirlas, ni siquiera de manera temporal.

Esto incluye situaciones comunes como detenerse “solo un momento”, dejar el auto con intermitentes o esperar a alguien, prácticas que también pueden ser sancionadas.

¿Qué otras multas contempla el reglamento en Guadalajara?

Además de invadir ciclovías, el reglamento de Guadalajara contempla otras sanciones relacionadas con el orden público y el uso del espacio urbano.

Entre las más relevantes se encuentran:

Estacionarse o circular en banquetas, que son exclusivas para peatones

Obstaculizar la vía pública o impedir el libre tránsito de personas

Colocar objetos para apartar lugares de estacionamiento sin autorización

Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública

Provocar disturbios o escándalos que afecten a otras personas

Las sanciones pueden variar dependiendo de la falta, pero en algunos casos alcanzan hasta 200 UMA o incluso arrestos administrativos.

Buscan respetar espacios de movilidad segura

El objetivo de estas medidas es garantizar la seguridad de peatones y ciclistas, así como fomentar el respeto a la infraestructura urbana.

Con ello, Guadalajara busca reducir prácticas comunes que afectan la movilidad diaria y reforzar el cumplimiento de las normas en el espacio público.

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