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Vecinos de Tepeaca denuncian negocios ilegales de gas LP en Tepeaca y exigen clausurar puntos clandestinos de venta

Familias de Tepeaca, Puebla, exigen la intervención urgente de las autoridades ante la proliferación de negocios ilegales y bodegas clandestinas de gas LP.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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