Aprueban reforma en Nuevo León y cambiarán los conciertos y partidos de futbol: la nueva medida que impactará en todos los eventos masivos del estado

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una reforma a la Ley de Protección Civil para regular la seguridad en eventos masivos como partidos de futbol y conciertos musicales. La medida busca erradicar vacíos normativos tras múltiples tragedias en espectáculos públicos y privados.

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¿Cuáles son las nuevas medidas de protección obligatorias para eventos masivos en Nuevo León?

La reforma integral a la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León obliga a las corporaciones estatales, municipales y privadas a estructurar esquemas de prevención médica y operativa interna. La intención de los legisladores radica en la protección íntegra de los ciudadanos y la prevención de tragedias en espectáculos de afluencia masiva.

Los lineamientos indispensables para los organizadores de espectáculos integran los siguientes componentes de seguridad:

Plan de contingencias por escrito: diseñar y evaluar una estrategia de riesgos avalada por un consultor certificado para su validez legal.

diseñar y evaluar una estrategia de riesgos avalada por un consultor certificado para su validez legal. Unidades de respuesta inmediata: disponer de personal capacitado dentro del inmueble para la atención inmediata ante cualquier incidente.

disponer de personal capacitado dentro del inmueble para la atención inmediata ante cualquier incidente. Servicios médicos prehospitalarios: desplegar ambulancias y personal de salud registrado durante la totalidad del desarrollo del evento.

Estadio BBVA La casa de Rayados de Monterrey. (JUAN CARLOS PEREZ/NOTIMEX)

¿Qué obligaciones tienen los recintos respecto a la difusión de protocolos de seguridad en Nuevo León?

Las adiciones a los artículos 26 y 46 Bis de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León determinan que la comunicación de los esquemas de evacuación y prevención debe ser obligatoria, clara, accesible e inclusiva. El cumplimiento recaerá bajo la supervisión directa de la unidad interna de respuesta inmediata.

Las plataformas informativas indispensables en los complejos de entretenimiento abarcan las siguientes herramientas de difusión:

Pantallas de alta definición: difundir el contenido preventivo detallado antes y durante el desarrollo del espectáculo.

difundir el contenido preventivo detallado antes y durante el desarrollo del espectáculo. Sistemas de altavoces integrados: emitir las alertas audibles y los mensajes de ordenamiento de manera clara a los asistentes.

emitir las alertas audibles y los mensajes de ordenamiento de manera clara a los asistentes. Medios de inclusión accesibles: compartir los protocolos de seguridad a través de todos los canales disponibles en el establecimiento.

¿Por qué el Gobernador Samuel García vetó las reformas a la Ley de Protección Civil?

El Gobernador Samuel García frenó la entrada en vigor de las modificaciones normativas tras enviar dos nuevos vetos al Congreso de Nuevo León. El Ejecutivo del Estado determinó que los cambios legales implican afectaciones presupuestales severas y contemplan atribuciones que corresponden únicamente a la Federación.

La primera de las objeciones ministeriales impugna la creación de un Fondo Estatal de Protección Civil, una bolsa económica que obligaba a que todos los municipios contaran con ambulancias y vehículos de emergencia mediante aportaciones estatales.

De igual forma, el mandatario estatal rechazó la nueva Ley de Cambio Climático que pretendía emitir declaratorias oficiales de emergencia climática ante ondas de calor severas y establecer un Semáforo de Calor con acciones obligatorias en su nivel máximo. Esta determinación del Ejecutivo obliga a que los diputados locales lleven a cabo un nuevo procedimiento parlamentario para buscar la aprobación de ambas disposiciones.

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