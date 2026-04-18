Últimos días para el reemplacamiento en Edomex 2026: estos autos tienen hasta el 30 de abril

Sin renovación antes de que finalice este mes, el reemplacamiento en este estado trae sanciones severas.

Sin renovación antes de que finalice este mes, el reemplacamiento en este estado trae sanciones severas.

Los últimos días del mes de abril marcan una fecha límite crítica para miles de automovilistas del Estado de México. El reemplacamiento en Edomex 2026 ya arrancó de forma oficial y hay propietarios con placas específicas que no pueden ignorar este calendario sin enfrentar consecuencias serias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles autos deben renovar sus placas antes del 30 de abril?

Los vehículos con placas expedidas durante todo el año 2021 son los principales obligados a tramitar su renovación en abril. Este mes corresponde específicamente a placas con terminación en 1 y 2, según el calendario oficial del programa.

También entran en este grupo los propietarios rezagados con placas 2020 o anteriores que no completaron su renovación durante el ciclo 2025. Su deuda administrativa llega al límite y el margen de acción se reduce.

Hay un tercer caso especial: si tus placas vencen entre septiembre y diciembre de 2021, puedes adelantar el trámite o realizarlo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha indicada en tu tarjeta de circulación.

renovación de placas Edomex 2026 La renovación de placas Edomex 2026 en abril corresponde a las terminaciones 1 y 2. (X: @FinanzasEdomex)

¿Quiénes están obligados a realizar el trámite en abril?

El programa de reemplacamiento en Edomex establece que la validez de cualquier matrícula es de 5 años desde su expedición. Vencido ese plazo, la obligación es inmediata y no admite excepciones.

Estos son los contribuyentes que deben actuar antes de que termine abril:

Propietarios de vehículos particulares con placas 2021

Dueños con placas 2020 o anteriores sin renovación en 2025

sin renovación en 2025 Automovilistas con placas que vencen entre septiembre y diciembre de 2021

Consecuencias de no renovar tus placas en abril

No cumplir con estos días límite activa sanciones que golpean directo al bolsillo y a la movilidad diaria del conductor. El retraso en el reemplacamiento en Edomex no es una opción menor: las penalizaciones escalan rápido.

Las consecuencias concretas que enfrentan estos autos sin renovación son las siguientes:

Multas económicas de hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que hace un valor de $2,346.20 pesos

de hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que hace un valor de $2,346.20 pesos Retiro de placas y envío del vehículo al corralón

y envío del vehículo al corralón Imposibilidad de realizar la verificación vehicular obligatoria

Perder la verificación vehicular es uno de los golpes más duros: sin ese trámite, el auto queda fuera de circulación legal en toda la entidad. Actuar antes del 30 de abril es la única forma de evitar ese escenario.