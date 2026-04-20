Es oficial: Edomex aprueba un fuerte aumento en el reemplacamiento y muy pocos lo saben

Conductores del Estado de México enfrentan nuevos costos de reemplacamiento este 2026. | Portal de Servicios al Contribuyente

Los dueños de autos en el Estado de México tienen una fecha límite que no pueden ignorar. El reemplacamiento 2026 ya arrancó con condiciones nuevas y un costo que toma por sorpresa a quienes todavía no realizan el trámite. Si tus placas tienen cinco años o más, este proceso te corresponde directamente.

La medida alcanza a miles de conductores con placas de 2021 o anteriores. Quienes no cumplan a tiempo enfrentan multas, retiro de placas y hasta el corralón. Muy pocas personas conocen el monto exacto de las sanciones, y eso puede salir muy caro antes del 31 de agosto.

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¿Cuánto cuesta el reemplacamiento en Edomex este 2026?

El costo oficial ya está publicado y cambia según el tipo de vehículo registrado. Los autos particulares pagan $1,161 pesos, una cifra que muchos conductores no tenían contemplada en su presupuesto anual. Conocer este dato con tiempo permite organizarse sin contratiempos de último momento.

Los vehículos de carga enfrentan el monto más alto del programa: $2,425 pesos. Las motos, por su parte, tienen una tarifa de $864 pesos. Son números concretos que conviene tener claros antes de acercarse a realizar el canje en cualquier módulo oficial del Estado de México.

El programa arrancó el 1° de abril y estará abierto hasta el próximo 31 de agosto. Durante abril, el turno corresponde exclusivamente a placas con terminación 1 y 2. Respetar el calendario evita aglomeraciones y facilita que el trámite se complete sin filas largas ni demoras innecesarias.

Tenencia, placas y refrendo en Edomex en 2026. Edomex aumentó el reemplacamiento. (Imagen Ilustrativa)

¿Por qué es obligatorio realizar el trámite este año?

No reemplacar tiene consecuencias directas que van más allá de una simple advertencia. Las multas alcanzan hasta 20 UMAs, equivalentes a $2,346 pesos, y en operativos las placas vencidas pueden retirarse en el acto. El costo de ignorar esta obligación supera con creces el precio del trámite mismo.

Además, un auto sin documentación vigente pierde valor comercial de forma inmediata. Regularizar el vehículo permite circular sin restricciones en toda la entidad y protege el patrimonio del propietario. Son beneficios concretos que el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex detalla con claridad.

Las autoridades mexiquenses usan este padrón para prevenir delitos y reforzar la seguridad pública en toda la región. El adiós a las placas vencidas no es opcional ni negociable: es una obligación con fecha límite definida. Quienes actúen antes evitan sanciones, trámites urgentes y problemas que se acumulan con el paso de los meses.

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