Incendio en bajo puente de Ecatepec provoca suspensión del Mexibús en la Línea 2

Durante la tarde-noche de este jueves 2 de abril se registró un intenso incendio en un bajo puente de la Avenida Revolución en el Ecatepec, Estado de México (Edomex), lo cual provocó la suspensión momentánea del servicio en la Línea 2 del Mexibús mientras se realizan las labores de emergencia.

A través de las redes sociales oficiales de este transporte público mexiquense, se detalló que el avance de las unidades es lento en la línea derivado del intenso fuego que se ha mantenido por varios minutos en la zona.

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¿Qué pasó en la Línea 2 del Mexibús?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el incendio en las inmediaciones del Mexibús se registró en una zona utilizada por gente en situación vulnerable como lugar para dormir, esto en el cruce de la Vía Morelos con la Avenida Revolución en Ecatepec.

Autoridades refirieron a medios nacionales, que el fuego se propagó debido a la madera que se encontraba en el lugar de los hechos, esto sin que hasta el momento se sepan los motivos que originaron el incidente.

Vale la pena mencionar que no se reportaron personas heridas por el incendio, sin embargo, se reportan afectaciones en el Mexibús entre las estaciones Américas y la Quebrada en ambos sentidos.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🚌⚠️ Ocurrió un incendio en el bajopuente de la avenida Revolución en Ecatepec, #Edomex. El servicio de la línea 2 del Mexibús se suspendió pic.twitter.com/9VPibFMldI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 3, 2026

Bomberos trabajan para liberar la zona del incendio

Al momento se reporta que elementos del Cuerpo de Bomberos del Edomex, se encuentran trabajando para sofocar el fuego que se ha mantenido durante varios minutos en el bajo puente de la avenida ya referida.

Con picos, palas y tierra, los elementos de emergencia buscan apagar el incendio con la finalidad de evitar lesionados y restablecer el servicio en la línea del Mexibús antes mencionada.

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