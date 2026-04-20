¿De qué color es la tuya? El nuevo sistema visual para identificar el transporte público en Edomex

¿De qué color es la tuya? El nuevo sistema visual para identificar el transporte público en Edomex | Gobierno Edomex | FB

El Gobierno del Estado de México (Edomex) puso en marcha la renovación de la imagen institucional de las placas del transporte público, una medida que busca mejorar la identificación de unidades y fortalecer la seguridad de quienes utilizan estos servicios en la entidad.

La actualización aplica para autobuses, taxis, transporte especializado, así como patrullas y ambulancias.

De acuerdo con autoridades estatales, el rediseño forma parte de una estrategia para ordenar el sistema de movilidad y brindar mayor certeza jurídica a concesionarios y usuarios.

Reemplacamiento Edomex Desde el 10 de abril, patrullas, ambulancias y transporte público actualizan la imagen de sus placas (Gobierno Edomex | FB)

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¿Cómo son las nuevas placas del transporte público en Edomex?

El principal cambio es la incorporación de un sistema de identificación visual basado en colores. La Secretaría de Movilidad dividió el territorio mexiquense en 12 regiones, asignando a cada una un color específico (Pantone), lo que permitirá ubicar de forma más rápida el origen de cada unidad.

Las regiones contempladas son:

Atlacomulco

Zumpango

Ecatepec

Cuautitlán

Naucalpan

Toluca

Texcoco

Valle de Bravo

Nezahualcóyotl

Chalco

Ixtapan de la Sal

Tejupilco

Este esquema facilitará que autoridades y usuarios identifiquen si una unidad opera dentro de su zona autorizada, lo que podría contribuir a inhibir irregularidades en el servicio.

¿Dónde tramitar las nuevas placas y desde cuándo están disponibles?

Las nuevas láminas, junto con la tarjeta de circulación y el engomado, están disponibles desde el pasado 10 de abril de 2026. Los concesionarios y permisionarios pueden acudir a las ventanillas de servicio ubicadas en Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl para realizar el trámite.

Un punto relevante es que este cambio no representa un costo adicional. Las autoridades aclararon que las placas actuales seguirán siendo válidas y únicamente deberán sustituirse cuando exista una renovación administrativa obligatoria.

¿Qué beneficios tiene el cambio de placas en el Edomex?

Según la Secretaría de Movilidad, el rediseño busca modernizar los elementos visuales del transporte público y mejorar las condiciones de seguridad.

Al contar con una identificación más clara, los usuarios podrán reconocer con mayor facilidad las unidades autorizadas.

Además, la medida pretende fortalecer el control institucional sobre el parque vehicular destinado al transporte público, lo que podría traducirse en una mejor supervisión del servicio.

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