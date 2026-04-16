Confirmado en Edomex: cambian la verificación vehicular desde abril e imponen multas de $3,500 a quienes no cumplan

La verificación vehicular en el Estado de México cambia en abril con nuevas tarifas y multas confirmadas

La verificación vehicular en el Estado de México cambia en abril con nuevas tarifas y multas confirmadas | Sedema

Los automovilistas del Estado de México enfrentan cambios en el proceso de verificación vehicular a partir de abril de 2026. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex informó que los vehículos con engomado rojo y verde deben cumplir con el trámite en los plazos establecidos, o asumir una sanción económica considerable.

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Qué cambia en la verificación vehicular en Edomex desde abril

El Estado de México aplica una multa de $3,519 pesos a quienes no verifiquen dentro del periodo correspondiente. Esa cifra equivale a 30 UMAs, con base en el valor actualizado que rige desde enero de 2026. La Secretaría del Medio Ambiente sustenta el ajuste en ese nuevo cálculo oficial.

El programa evalúa las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan con placas del Edomex. Abarca autos que operan con gasolina, gas, diésel o combustibles alternos, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Estatales Ambientales.

Los vehículos con engomado rojo (placas terminación 3 o 4) y engomado verde (placas 1 o 2) son los obligados a verificar en este periodo. Para estos propietarios, cumplir con el trámite en tiempo evita tanto la multa como posibles restricciones de circulación.

verificación-edomex-sin-prórroga-2021.jpeg Las multas de $3,500 pesos para quienes no verifiquen en Edomex en abril. (Especial)

Costos por holograma y nuevos criterios para acceder al 00

Las autoridades del Edomex ampliaron los criterios para obtener el holograma “0”. Ahora los vehículos modelo 2006 en adelante pueden acceder a esta categoría, siempre que superen favorablemente la prueba dinámica de emisiones. Este holograma permite circular sin restricciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los costos oficiales vigentes por tipo de holograma son:

Holograma 00 (modelos 2006 y posteriores): $1,197 pesos

(modelos 2006 y posteriores): Holograma 0 (modelos 2006 y posteriores): $610 pesos

(modelos 2006 y posteriores): Holograma 1 (modelos 1994 a 2005): $469 pesos

(modelos 1994 a 2005): Holograma 2 : $469 pesos

: Exento voluntario: $630 pesos

Conocer el tipo de holograma que corresponde a cada vehículo permite planear el trámite con anticipación. Verificar dentro del plazo evita la multa de más de tres mil pesos y garantiza movilidad sin restricciones durante el resto del año.

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