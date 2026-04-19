¿Te detuvo el tránsito? Cómo mostrar tu Tarjeta de Circulación Digital en Android y iOS para evitar el corralón

¿Te detuvo un agente de tránsito y olvidó el plástico de su auto en casa? Respire. Su smartphone puede salvarlo. La Tarjeta de Circulación Digital que carga en su dispositivo tiene el mismo peso legal que el formato físico en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esta no es una copia ni un favor: es un documento oficial. Las autoridades de tránsito están obligadas a aceptarla si la exhibe desde las aplicaciones CDMX o Movilidad Edomex, ya sea en Android o iOS. Y sí, funciona aunque se le acaben los datos en ese instante.

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Tarjeta de Circulación Digital: cómo activarla en CDMX y Edomex

En la capital, el proceso arranca con descargar la App CDMX desde su tienda de aplicaciones. Necesitará una cuenta Llave CDMX verificada. Una vez dentro, vaya a "Cartera Digital“, seleccione ”Agregar Credencial" y elija "Tarjeta de Circulación“. Ingrese la placa de su vehículo y su RFC o CURP. Listo: el sistema genera un código QR dinámico que valida su unidad ante cualquier revisión.

Para el Estado de México, la ruta es similar. Descargue Movilidad Edomex, registre los datos del vehículo y del propietario. El documento aparecerá en "Documentos Digitales“. Ojo: verifique que su refrendo o tenencia esté al corriente en el portal de la Secretaría de Finanzas. Si el pago no se reflejó, la app no desplegará el archivo y podría tener un problema.

Multa por no tener tarjeta de circulación Qué pasa si no tengo tarjeta de circulación (Getty Images)

¿Qué hacer si el oficial rechaza su documento digital?

Usted sostiene el celular, no el agente. La validación ocurre cuando el oficial escanea su QR con su dispositivo oficial, conectándose a la base de datos de la SEMOVI. No requiere internet en ese preciso momento: la tarjeta queda guardada en modo offline tras generarla.

Si el agente duda, recuerde que el Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su Artículo 44, reconoce expresamente la validez de los formatos digitales. Lo mismo aplica en Edomex mediante los acuerdos de la Secretaría de Movilidad local. Mantenga la calma, muestre el QR y permita la verificación.

Antes de que lo paren, cheque estos puntos para evitar contratiempos:

Si la app no muestra su tarjeta, verifique que sus pagos vehiculares estén procesados y reinicie sesión para actualizar datos.

Configure un PIN de respaldo en la App CDMX por si falla el FaceID o la huella por lluvia o mala luz.

en la por si falla el o la huella por lluvia o mala luz. Suba el brillo de su pantalla al máximo; los lectores policiales a veces no capturan códigos con poca iluminación.

Guarde una captura de pantalla de su tarjeta en un álbum protegido: aunque el QR dinámico es lo oficial, la imagen estática le da un plan B si el servidor cae.

La adopción de la Tarjeta de Circulación Digital avanza, y cada vez más entidades podrían sumarse a este esquema. Mientras tanto, tener su documento listo en el celular no solo le ahorra tiempo: le da tranquilidad ante cualquier revisión.

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