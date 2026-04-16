Ni Edomex ni Querétaro: multarán en este estado de México con más de $2,000 por no verificar en abril

Abril llega con una trampa para muchos conductores en México. En un estado que no es Edomex ni Querétaro, las multas ya superan los 2 mil pesos para quienes no verifiquen a tiempo. El turno llegó, y el margen para actuar se achica cada semana.
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El estado que multará con más de $2,000 pesos si no verificas en abril
Ese estado es Puebla. Durante abril, los conductores con placas terminación 3 y 4 agotan su última oportunidad para cumplir con la verificación del primer semestre sin consecuencias económicas. No hay prórroga, no hay margen extra. El calendario vehicular poblano es claro y las autoridades no dan segunda vuelta.
Al mismo tiempo, el engomado verde entra en vigor este mes: las placas 1 y 2 arrancan su propio ciclo de verificación en abril. Dos grupos de conductores distintos comparten el mismo mes crítico. La presión se acumula en los verificentros y los turnos disponibles empiezan a escasear antes de lo esperado.
El trámite en cualquier verificentro de Puebla tiene un costo fijo de 628 pesos. Ignorarlo sale considerablemente más caro: una multa de 2 mil 263 pesos que las autoridades aplican sin excepción, más el proceso obligatorio de regularización vehicular que consume tiempo y dinero adicional.
Qué necesitas para verificar y por qué no debes esperar al último día
Para agendar tu cita, el portal oficial es verificacionvehicular.puebla.gob.mx. En ventanilla los documentos requeridos son identificación oficial, tarjeta de circulación, holograma vigente y el certificado del semestre anterior. Todo debe presentarse en original y copia sin excepción, de lo contrario el trámite no procede.
Llegar en los últimos días de abril es jugársela con el tiempo. Los turnos se agotan rápidamente y la disponibilidad en los verificentros cae en picada justo cuando más conductores buscan un espacio libre. Quienes dejan el trámite para el final enfrentan filas largas, citas escasas y el riesgo real de quedarse fuera del plazo.
Cumplir con la verificación también tiene un peso que va más allá del bolsillo. Menos emisiones y mejor calidad de aire en las calles de Puebla: una obligación legal que, bien cumplida, reduce la contaminación y mejora el entorno urbano que todos los poblanos comparten día a día.
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