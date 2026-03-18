Querétaro prepara una obra que impactará en todos los conductores que pasan por la autopista México-Querétaro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) oficializó la construcción de la carretera Arco Norte–San Juan del Río, una vía alterna diseñada para desahogar el tráfico de la autopista 57 en Querétaro. Los trabajos iniciarán en junio de 2026 bajo un esquema de inversión mixto, con capitales públicos y privados.

El proyecto federal contempla una inversión de 24,066 millones de pesos y la creación de casi 74 mil empleos. La infraestructura conectará directamente la carretera federal 40 con la 57, permitiendo que 13,500 vehículos diarios eviten los puntos de saturación más críticos del centro del país.

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Mapa de la nueva carretera Arco Norte–San Juan del Río

Las autoridades proyectan que esta arteria funcione como el eje logístico principal para el Bajío, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado. La obra se suma a las ampliaciones de carriles laterales en Tepotzotlán para eliminar los cuellos de botella históricos en el ingreso al Estado de México:

Construcción de cuatro carriles con un ancho total de 23 metros para garantizar fluidez.

con un ancho total de 23 metros para garantizar fluidez. Ejecución de 24,066 millones de pesos mediante esquemas de recuperación de inversión.

mediante esquemas de recuperación de inversión. Contratación de 73,989 trabajadores durante el periodo de desarrollo (2026-2029).

durante el periodo de desarrollo (2026-2029). Enlace estratégico entre el Arco Norte y el Libramiento Noreste de Querétaro.

La SICT proyecta un cronograma con estas metas:

La nueva ruta permitirá a los conductores evitar el tramo de cuota de la 57, utilizando una conexión que partirá de la carretera 40. Las obras prevén que esta infraestructura consolide a Querétaro como el nodo de distribución más eficiente de la región, facilitando el tránsito de mercancías hacia el norte del país.

Impacto en la movilidad del Bajío y la autopista 57

El gobernador Mauricio Kuri González ratificó que esta inversión es vital para despresurizar la México-Querétaro, actualmente una de las vías más transitadas del mundo. La estrategia incluye la interconexión con el tramo La Pitaya–Libramiento Noreste para crear un circuito de movilidad continua.

Los beneficios para los conductores son:

Ruta alterna: Opción real para esquivar accidentes o cierres en la carretera 57. Eficiencia logística: Menor tiempo de traslado para el transporte de carga pesada hacia el Bajío. Autofinanciamiento: Desarrollo de infraestructura sin comprometer recursos públicos inmediatos mediante participación privada.

La fase de licitación y preparación de suelo comenzará en el segundo trimestre de 2026. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantendrá la supervisión técnica para asegurar que el ancho de 23 metros cumpla con los estándares de seguridad vial necesarios para soportar el tránsito diario de miles de vehículos pesados y particulares.

Los trabajos de construcción se extenderán de forma ininterrumpida hasta junio de 2029, fecha establecida para la inauguración total. La SICT presentará informes trimestrales de avance para coordinar los cierres parciales necesarios en las zonas de empalme con el Arco Norte y la carretera federal 57.