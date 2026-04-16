El Tren México-Querétaro queda en la mira por sobrecostos y lanzan denuncia en Diputados: “¿Cuánto nos terminará costando?”

La construcción inició formalmente en 2025 y actualmente registra un avance cercano al 10 por ciento.

La construcción inició formalmente en 2025 y actualmente registra un avance cercano al 10 por ciento.

El proyecto del Tren México–Querétaro volvió al centro del debate luego de que el diputado de Querétaro de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, cuestionara el incremento en su costo y la falta de sanciones ante posibles errores de planeación en obras públicas.

En su posicionamiento, el legislador advirtió que los sobrecostos en proyectos federales se han vuelto una constante y criticó que, a diferencia del sector privado, en el ámbito público no existan consecuencias claras cuando hay fallas en la estimación de recursos.

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Denuncian incremento en costo del Tren México-Querétaro

De acuerdo con lo señalado por el diputado, el costo del Tren México-Querétaro habría pasado de una estimación inicial de 200 mil millones de pesos a alrededor de 265 mil millones, pese a que el avance reportado es cercano al 9 por ciento.

Ospital Carrera afirmó que este aumento representa un alza aproximada del 20 por ciento y lo comparó con el presupuesto anual de un estado como Querétaro, con el objetivo de dimensionar el impacto del incremento.

Hallan 16 nuevas manifestaciones gráfico-rupestres en el Sitio El Venado, en Hidalgo, que datan de la prehistoria y del Posclásico mesoamericano, como parte del salvamento arqueológico del Tren México-Querétaro. pic.twitter.com/Wiz9NKp9K5 — W Radio Puebla (@WRadioPue) April 14, 2026

Cuestionan falta de sanciones en obras públicas

El legislador también criticó que no exista responsabilidad jurídica para funcionarios, empresas o contratistas involucrados en estos ajustes de costo.

Señaló que, en el sector privado, errores de cálculo pueden derivar en sanciones o pérdida de contratos, mientras que en obras públicas estos incrementos no suelen tener consecuencias, lo que, dijo, fomenta prácticas poco transparentes.

Comparan con otros proyectos federales

Como parte de su argumento, el diputado mencionó otros proyectos impulsados por el Gobierno federal, como el Tren Maya y la refinería Olmeca Dos Bocas, los cuales, aseguró, también han registrado incrementos significativos respecto a sus presupuestos iniciales.

Finalmente, Ospital Carrera planteó dudas sobre el costo total que podría alcanzar el Tren México–Querétaro al concluirse, al considerar que los incrementos podrían continuar conforme avance la obra.

¿En qué etapa se encuentra el Tren México-Querétaro?

El Tren México-Querétaro forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno de México para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros. La obra contempla una ruta de más de 220 kilómetros que conectará la Ciudad de México con Querétaro, con estaciones en puntos estratégicos del centro del país.

De acuerdo con reportes oficiales y medios nacionales, se prevé que los trenes alcancen velocidades de hasta 160 km/h, lo que permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado entre ambas ciudades.

La construcción inició formalmente en 2025 y actualmente registra un avance cercano al 10 por ciento. En cuanto a su costo, distintas estimaciones lo sitúan por encima de los 200 mil millones de pesos, cifra que ha generado debate público en torno a su evolución.

Autoridades han señalado que la obra podría concluir en 2027, como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura de movilidad y detonar el desarrollo económico en la región centro del país.

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