Es oficial: Querétaro prepara multas para todos los conductores que utilicen el celular al conducir
Esto es lo que arriesgan los conductores con las nuevas multas de Querétaro por celular al volante.
Las multas en Querétaro por usar el celular al volante ya tienen respaldo legal. El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del estado establece sanciones claras para los conductores que pongan en riesgo su seguridad y la de otros usuarios viales. Lo que muchos no saben es cuánto dinero pueden perder —y qué más arriesgan— si utilizan el celular al conducir.
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La ley que prohíbe el celular al volante en Querétaro
El artículo 73, fracción V del reglamento queretano es contundente: ningún conductor puede usar su teléfono u otro dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento. Cualquier manipulación solo se permite con el vehículo completamente detenido.
La multa va de 30 a 35 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con un valor unitario de 117.31 pesos. Eso representa entre 3,519 y 4,105 pesos directamente de tu bolsillo, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Pero el golpe no termina en el dinero. La sanción también implica la deducción de 3 puntos de la licencia de conducir, lo que acerca al infractor a perder su permiso para circular.
Lo que dice la norma: cero excepciones para los conductores
El reglamento no distingue entre llamadas, mensajes o cualquier otra función del dispositivo. Si el vehículo se mueve, el celular debe estar guardado. Es oficial: la norma aplica para todos los conductores de vehículos motorizados en el estado.
La combinación de multa económica y descuento de puntos convierte esta infracción en una de las más costosas del reglamento de tránsito queretano. Dos o tres infracciones similares pueden comprometer la vigencia de la licencia.
Por eso, la recomendación es directa: si necesitas usar el celular al conducir, detén el vehículo antes. No hay excepción, no hay margen y ahora tampoco hay excusa.
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