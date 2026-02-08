¿Cuánto te prestará Infonavit en 2026? Así puedes calcular tu monto máximo hoy

Con la llegada de febrero, el panorama para adquirir vivienda en México se ha transformado. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) ajustó sus montos de crédito alineándose a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual rige gran parte de los trámites financieros en el país.

Para este 2026, el valor de la UMA entró en vigor el pasado 1 de febrero con un costo diario de $117.31 pesos, lo que se traduce en un valor mensual de $3,566.22 pesos. Este incremento es vital, ya que la capacidad de crédito de la institución se calcula tomando como base este indicador, permitiendo a los trabajadores acceder a montos ajustados a la realidad económica actual.

Infonavit: Calcula tu préstamo con el nuevo valor UMA

Saber exactamente cuánto dinero te puede otorgar el instituto ya no requiere filas ni trámites engorrosos. El Infonavit ha habilitado un simulador digital que considera tu edad y salario para darte una cifra realista, ya sea para un crédito tradicional o un Infonavit Total.

Para realizar este cálculo de manera segura y oficial, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial: Accede directamente a la herramienta de derechohabientes en el sitio web del Infonavit

Accede directamente a la herramienta de derechohabientes en Ubica el simulador: Dentro de la plataforma, selecciona la opción marcada como “¿Cuánto me puede prestar el Infonavit?”.

Dentro de la plataforma, selecciona la opción marcada como “¿Cuánto me puede prestar el Infonavit?”. Captura tus datos: Deberás introducir tu sueldo mensual bruto y tu edad actual.

Deberás introducir tu sueldo mensual bruto y tu edad actual. Obtén resultados: Al dar clic en "calcular", el sistema te desglosará el monto máximo disponible, la tasa de interés aplicable, el plazo de pago y cuánto se te descontaría mensualmente vía nómina.

Es importante mencionar que esta herramienta es flexible; si no requieres el monto total que te ofrecen, puedes ajustar la cifra en el simulador para ver cómo bajarían tus mensualidades y el tiempo de la deuda.

El Infonavit ofrece un simulador digital que considera tu edad y salario para darte una cifra realista.|Getty

Guía rápida para solicitar tu crédito Infonavit en 2026

Una vez que conoces tu presupuesto, el proceso para formalizar la compra de tu casa o departamento requiere de una serie de pasos ordenados para garantizar la seguridad de tu patrimonio.

El Infonavit establece la siguiente ruta crítica para los derechohabientes interesados:

Precalificación obligatoria: Entra a " Mi Cuenta Infonavit

Entra a " Curso educativo: Debes completar el taller en línea “Saber + para decidir mejor”, el cual te orienta sobre educación financiera y derechos del propietario.

Debes completar el taller en línea “Saber + para decidir mejor”, el cual te orienta sobre educación financiera y derechos del propietario. Avalúo de la vivienda: Si compras a un particular, deberás solicitar este dictamen en las unidades valuadoras autorizadas; si es con constructora, ellos suelen gestionarlo.

Si compras a un particular, deberás solicitar este dictamen en las unidades valuadoras autorizadas; si es con constructora, ellos suelen gestionarlo. Integración de expediente: Reúne los documentos personales y de la vivienda para entregarlos formalmente al instituto.

Reúne los documentos personales y de la vivienda para entregarlos formalmente al instituto. Elección de notario: Al inscribir tu crédito, el sistema te mostrará una lista de notarios públicos disponibles para dar fe de la escrituración.

Al inscribir tu crédito, el sistema te mostrará una lista de notarios públicos disponibles para dar fe de la escrituración. Constancia de crédito: Al finalizar, recibirás este documento donde se estipulan las condiciones financieras finales y la fecha límite para concluir tu trámite.