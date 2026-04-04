Declaración anual 2025: Así puedes obtener saldo a favor del crédito hipotecario Infonavit y FOVISSSTE

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó su portal para que los contribuyentes presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Aquellos con crédito hipotecario en instituciones como Infonavit, Fovissste o bancos tienen la oportunidad de deducir los intereses de su hipoteca, lo que podría resultar en un saldo a favor en su declaración.

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Declaración anual 2025: ¿Cómo deducir impuestos de mi crédito hipotecario?

Esta deducción, permitida por el Artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, solo aplica para los intereses reales pagados en créditos destinados a la adquisición, construcción o remodelación de una vivienda. Es importante destacar que no todo el interés es deducible, solo el "real", que es la diferencia entre el interés nominal y la inflación del ejercicio fiscal.

De acuerdo con expertos, la deducción depende de la inflación. Si la inflación es baja, el monto deducible será mayor. Mientras que los créditos mixtos (Infonavit/Fovissste y banco) permiten deducir ambos tipos de interés real, siempre y cuando los datos precargados en el portal del SAT sean correctos.

#ComunicadoSAT



El SAT convoca a las y los contribuyentes a presentar su Declaración Anual 2025 de personas, la cual puede realizarse las 24 horas del día durante todo el mes de abril, a través del Portal del SAT, disponible en:https://t.co/F2liraDrdX



Gracias a la consolidación… pic.twitter.com/64OVGs0L3F — SATMX (@SATMX) April 1, 2026

Para asegurar la deducción, el SAT recomienda verificar que el RFC, la forma de pago y la clave "D05" estén correctamente registrados en la factura. Además, los errores comunes como la desactualización de datos fiscales o el uso de pagos en efectivo pueden invalidar la deducción.

Es clave recordar que las deducciones personales, que incluyen los intereses hipotecarios, tienen un límite: no deben superar el 15% de los ingresos anuales o el equivalente a 5 UMAs, lo que se traduce en alrededor de 206,000 pesos en 2025.

Este beneficio puede ser una excelente oportunidad para reducir la carga fiscal, pero es fundamental tener en cuenta los detalles y requisitos para evitar errores que puedan afectar la declaración. Consulta más detalles con tu contador.

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