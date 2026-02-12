Protege tu patrimonio hoy: Requisitos para cobrar el seguro de daños y desempleo de tu crédito Infonavit

Contar con una vivienda propia implica responsabilidades y prevención ante imprevistos para proteger el patrimonio hoy y mantener estabilidad familiar. El seguro de daños y desempleo del crédito Infonavit ofrece respaldo financiero útil cuando surgen afectaciones en la vivienda o situaciones laborales complicadas para trabajadores.

Muchas personas desconocen cómo acceder a los apoyos incluidos en su financiamiento y dejan pasar opciones que brindan tranquilidad ante riesgos inesperados. Aquí te explicamos requisitos, alcances y características principales para solicitar protección en caso de daños materiales o pérdida de empleo sin complicaciones adicionales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para aplicar al seguro de daños y desempleo de tu crédito Infonavit

Para solicitar el seguro es indispensable cumplir condiciones establecidas por el Instituto y mantener el crédito activo con pagos puntuales. La solicitud debe presentarse dentro de un periodo tras el incidente y el titular necesita documentación que respalde la situación.

Requisitos principales para solicitar el seguro de daños y desempleo:

Tener crédito hipotecario activo que aún no concluya pago

Mantener pagos al corriente sin atrasos registrados

Regularizar adeudos o firmar convenio de pago si el crédito lo permite

Presentar solicitud dentro de los primeros dos años tras el incidente

Contar con documentación que respalde el daño o la pérdida de empleo

Entre los requisitos básicos destaca contar con crédito hipotecario vigente sin atrasos y regularizar pagos pendientes en caso de adeudo. También resulta necesario presentar la solicitud dentro de los primeros dos años posteriores al daño para acceder al apoyo correspondiente.

Estos son los requisitos para aplicar a este crédito. |Canva

¿Cómo es el seguro de daños y desempleo y cómo funciona?

El seguro de daños cubre afectaciones a la vivienda por fenómenos naturales o accidentes que impactan la estructura y patrimonio. En caso de pérdida total liquida la deuda ante el Instituto y en daños parciales permite realizar reparaciones en casa.

Terremoto

Erupción volcánica

Desplazamiento de terreno súbito e imprevisto

Deslave

Inundación

Huracán

Ciclón

Granizo o nevadas

Vientos tempestuosos

Caída de árboles

Incendio o explosión

Seguro de desempleo: condiciones y beneficios

Aplica para créditos otorgados después de 2009

Requiere al menos un mes sin cotizar ante el IMSS

Exige historial de trabajo formal mínimo de seis meses

Permite apoyo hasta seis meses cada cinco años

El acreditado paga solo una parte de la mensualidad

El seguro de desempleo apoya cuando el trabajador pierde fuente laboral y permite cubrir parte de la mensualidad del crédito. Durante este periodo la persona paga solo una fracción mientras el fondo cubre el resto de pagos establecidos por contrato.