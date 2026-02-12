Protege tu patrimonio hoy: Requisitos para cobrar el seguro de daños y desempleo de tu crédito Infonavit
Infórmate sobre apoyos que protegen tu vivienda ante desastres naturales o desempleo mediante el seguro incluido en crédito Infonavit oficial.
Contar con una vivienda propia implica responsabilidades y prevención ante imprevistos para proteger el patrimonio hoy y mantener estabilidad familiar. El seguro de daños y desempleo del crédito Infonavit ofrece respaldo financiero útil cuando surgen afectaciones en la vivienda o situaciones laborales complicadas para trabajadores.
Muchas personas desconocen cómo acceder a los apoyos incluidos en su financiamiento y dejan pasar opciones que brindan tranquilidad ante riesgos inesperados. Aquí te explicamos requisitos, alcances y características principales para solicitar protección en caso de daños materiales o pérdida de empleo sin complicaciones adicionales.
Requisitos para aplicar al seguro de daños y desempleo de tu crédito Infonavit
Para solicitar el seguro es indispensable cumplir condiciones establecidas por el Instituto y mantener el crédito activo con pagos puntuales. La solicitud debe presentarse dentro de un periodo tras el incidente y el titular necesita documentación que respalde la situación.
Requisitos principales para solicitar el seguro de daños y desempleo:
- Tener crédito hipotecario activo que aún no concluya pago
- Mantener pagos al corriente sin atrasos registrados
- Regularizar adeudos o firmar convenio de pago si el crédito lo permite
- Presentar solicitud dentro de los primeros dos años tras el incidente
- Contar con documentación que respalde el daño o la pérdida de empleo
Entre los requisitos básicos destaca contar con crédito hipotecario vigente sin atrasos y regularizar pagos pendientes en caso de adeudo. También resulta necesario presentar la solicitud dentro de los primeros dos años posteriores al daño para acceder al apoyo correspondiente.
¿Cómo es el seguro de daños y desempleo y cómo funciona?
El seguro de daños cubre afectaciones a la vivienda por fenómenos naturales o accidentes que impactan la estructura y patrimonio. En caso de pérdida total liquida la deuda ante el Instituto y en daños parciales permite realizar reparaciones en casa.
- Terremoto
- Erupción volcánica
- Desplazamiento de terreno súbito e imprevisto
- Deslave
- Inundación
- Huracán
- Ciclón
- Granizo o nevadas
- Vientos tempestuosos
- Caída de árboles
- Incendio o explosión
Seguro de desempleo: condiciones y beneficios
- Aplica para créditos otorgados después de 2009
- Requiere al menos un mes sin cotizar ante el IMSS
- Exige historial de trabajo formal mínimo de seis meses
- Permite apoyo hasta seis meses cada cinco años
- El acreditado paga solo una parte de la mensualidad
El seguro de desempleo apoya cuando el trabajador pierde fuente laboral y permite cubrir parte de la mensualidad del crédito. Durante este periodo la persona paga solo una fracción mientras el fondo cubre el resto de pagos establecidos por contrato.
