Lista de muebles y artículos para el hogar que puedes comprar con el crédito Infonavit “Mejoravit”

Si en algún momento te has preguntado en qué se puede gastar el crédito que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a través del programa Mejoravit te tenemos buenas noticias, pues de acuerdo con los lineamientos los derechohabientes pueden invertir en la compra de muebles específicos para el hogar.

De acuerdo con el catálogo de productos y servicios autorizados para el programa antes mencionado, aquellas personas con crédito Mejoravit pueden comprar los siguientes muebles:

Closets

Repisas

Marcos

Cocinas integrales

Cancelería

Campanas para estufa

Lavavajillas

Tinas

Retretes

Muebles generales para baño

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¿Qué se puede comprar con el crédito Mejoravit del Infonavit?

Más allá de los artículos antes enlistados, el crédito Mejoravit también puede cubrir los gastos relacionados con plomería, trabajos de piso, línea blanca, pintura en interior y exterior, tapizado y demás,

Entre los artículos que se pueden pagar a través del crédito Infonavit ya referido, también se encuentran recubrimientos, artículos y herramientas de ventilación, tablaroca, alfombras texturizadas, calentadores de agua, mezcladoras de baño y cocinas y mucho más.

Requisitos para obtener un crédito Mejoravit

De acuerdo con los requisitos para realizar el trámite del crédito Mejoravit, primero se debe considerar que la suma de tu edad más el plazo del préstamo, no debe exceder de 70 años para hombres y 75 para mujeres.

El resto de los requisitos son:

La vivienda debe estar a nombre del solicitante o del cónyuge, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros

Habitar la vivienda en la que se hará la reparación

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Contar con Afore

Autorizar la consulta del buró de crédito

No tener crédito vigente con Infonavit

¿En dónde tramitar un crédito en el Infonavit este 2026?

Para poder tramitar el crédito Mojoravit las y los mexicanos pueden ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al cuál puedes acceder, así como iniciar con los pasos del proceso.

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