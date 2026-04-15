En el actual mercado inmobiliario de México, adquirir una vivienda propia cuyo valor supere el millón de pesos se ha convertido en un desafío. Sin embargo, para ello, existe la opción de juntar financiamientos para acceder a un monto mayor: Unamos créditos Infonavit 2026.

Este programa destaca porque permite acceder a una vivienda mejor ubicada y con un valor más alto del que se podría alcanzar de manera individual.

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¿Qué es Unamos créditos Infonavit 2026?

Unamos Créditos Infonavit es un esquema que permite a dos derechohabientes unir sus montos de crédito para comprar una vivienda de mayor valor, sin necesidad de estar casados. Pueden ser amigos, hermanos, parejas en unión libre, o familiares. Ambos trabajadores deben contar con relación laboral vigente, puntos necesarios y la vivienda adquirida será copropiedad de ambos.

El monto del financiamiento compartido puede alcanzar los 5 millones de pesos, según el nivel salarial de cada acreditado.

Requisitos para acceder a Unamos créditos Infonavit 2026

Para solicitarlo, ambos derechohabientes deben cumplir individualmente con:

Relación laboral vigente y cotizar ante el Infonavit.

Tener un mínimo de 1080 puntos.

Completar el curso en línea “Saber más para decidir mejor” en Mi Cuenta Infonavit .

. Tener una evaluación positiva en el Buró de Crédito.

Cabe destacar que la proporción de propiedad se determina en función del monto de crédito autorizado y el saldo en la subcuenta de vivienda de cada acreditado y queda establecida en la escritura desde el inicio.

Unamos créditos Infonavit 2026: ¿Qué pasa si la casa es copropiedad?

Al unir créditos, ambos solicitantes se convierten en copropietarios. Esto implica derechos y obligaciones compartidas que deben quedar claras desde el primer día:

Gastos fijos: El pago del predial, agua y mantenimiento debe dividirse proporcionalmente.

Mejoras y remodelaciones: Cualquier cambio estructural en la casa requiere el consentimiento de ambas partes, ya que cada uno posee una fracción del inmueble.

Para mayor información puedes llamar al 55 9171 5050 desde la Ciudad de México o al 800 00 839 00 sin costo desde el interior del país. La atención telefónica personalizada por medio de un asesor telefónico está disponible de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 15:00 horas.

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