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Estas son las diez autopistas más caras de México tras el aumento de las casetas

Entre las carreteras con mayor aumento respecto al año anterior se encuentra el tramo Tehuacán–Oaxaca.

El aumento comenzó a aplicarse desde el pasado lunes 13 de abril de 2026. | NOTIMEX

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3 minutos lectura
Escrito por: Miguel Escudero

El costo de viajar por carretera en México volvió a ajustarse tras la actualización más reciente en las tarifas de peaje aplicada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). El incremento, vigente desde el lunes 13 de abril de 2026, elevó en promedio 4.7% el costo en distintas autopistas del país, impactando a usuarios de autos, motocicletas y transporte de carga.

El ajuste se dio después de un periodo de alta movilidad por Semana Santa 2026 y forma parte de la actualización periódica de tarifas para operación, mantenimiento y conservación de la red carretera federal.

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Las autopistas más caras tras el aumento

Con las nuevas tarifas, estos son los tramos con los peajes más altos en el país:

  • Durango – Mazatlán: $820 pesos (autos) / $410 pesos (motos)
  • Tehuacán – Oaxaca: $702 pesos / $313 pesos
  • Cuernavaca – Acapulco: $670 pesos / $335 pesos
  • La Tinaja – Cosoleacaque: $560 pesos / $280 pesos
  • Estación Don – Nogales: $542 pesos / $271 pesos
  • Barranca Larga – Ventanilla: $490 pesos / $244 pesos
  • Las Choapas – Ocozocoautla: $317 pesos / $158 pesos
  • Córdoba – Veracruz: $282 pesos / $141 pesos
  • Torreón – Saltillo: $276 pesos / $138 pesos
  • México – Querétaro: $226 pesos / $113 pesos

Estas autopistas concentran los costos más altos debido a factores como la longitud de los trayectos, la complejidad del terreno y el mantenimiento constante de la infraestructura.

¿Por qué son las más caras?

Los tramos que encabezan la lista suelen ubicarse en corredores estratégicos para la movilidad turística y el transporte de carga. Muchas de estas rutas atraviesan zonas montañosas o conectan regiones clave del país, lo que eleva sus costos de operación.

Impacto del ajuste en casetas

El incremento en las tarifas afecta a todos los tipos de transporte, desde automovilistas y motociclistas hasta autobuses y camiones de carga, lo que también puede influir en los costos logísticos de bienes y servicios.

De acuerdo con actualizaciones previas de CAPUFE, los incrementos recientes han variado entre 10 y 30 pesos por tramo en promedio, con ajustes mayores en autopistas de larga distancia.

Las variaciones más significativas en tarifas se registraron en los siguientes tramos:

  • Tehuacán–Oaxaca: de $640 a $702 pesos / motos: de $299 a $313 pesos
  • Durango–Mazatlán: de $784 a $820 pesos / motos: de $392 a $410 pesos
  • Cuernavaca–Acapulco: de $640 a $670 pesos / motos: de $319 a $335 pesos
  • La Tinaja–Cosoleacaque: de $535 a $560 pesos / motos: de $267 a $280 pesos
  • Estación Don–Nogales: de $518 a $542 pesos / motos: de $257 a $271 pesos

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