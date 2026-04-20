Estas son las diez autopistas más caras de México tras el aumento de las casetas

El aumento comenzó a aplicarse desde el pasado lunes 13 de abril de 2026.

El aumento comenzó a aplicarse desde el pasado lunes 13 de abril de 2026. | NOTIMEX

El costo de viajar por carretera en México volvió a ajustarse tras la actualización más reciente en las tarifas de peaje aplicada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). El incremento, vigente desde el lunes 13 de abril de 2026, elevó en promedio 4.7% el costo en distintas autopistas del país, impactando a usuarios de autos, motocicletas y transporte de carga.

El ajuste se dio después de un periodo de alta movilidad por Semana Santa 2026 y forma parte de la actualización periódica de tarifas para operación, mantenimiento y conservación de la red carretera federal.

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Las autopistas más caras tras el aumento

Con las nuevas tarifas, estos son los tramos con los peajes más altos en el país:

Durango – Mazatlán: $820 pesos (autos) / $410 pesos (motos)

Tehuacán – Oaxaca: $702 pesos / $313 pesos

Cuernavaca – Acapulco: $670 pesos / $335 pesos

La Tinaja – Cosoleacaque: $560 pesos / $280 pesos

Estación Don – Nogales: $542 pesos / $271 pesos

Barranca Larga – Ventanilla: $490 pesos / $244 pesos

Las Choapas – Ocozocoautla: $317 pesos / $158 pesos

Córdoba – Veracruz: $282 pesos / $141 pesos

Torreón – Saltillo: $276 pesos / $138 pesos

México – Querétaro: $226 pesos / $113 pesos

Estas autopistas concentran los costos más altos debido a factores como la longitud de los trayectos, la complejidad del terreno y el mantenimiento constante de la infraestructura.

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¿Por qué son las más caras?

Los tramos que encabezan la lista suelen ubicarse en corredores estratégicos para la movilidad turística y el transporte de carga. Muchas de estas rutas atraviesan zonas montañosas o conectan regiones clave del país, lo que eleva sus costos de operación.

Impacto del ajuste en casetas

El incremento en las tarifas afecta a todos los tipos de transporte, desde automovilistas y motociclistas hasta autobuses y camiones de carga, lo que también puede influir en los costos logísticos de bienes y servicios.

De acuerdo con actualizaciones previas de CAPUFE, los incrementos recientes han variado entre 10 y 30 pesos por tramo en promedio, con ajustes mayores en autopistas de larga distancia.

Las variaciones más significativas en tarifas se registraron en los siguientes tramos:

Tehuacán–Oaxaca: de $640 a $702 pesos / motos: de $299 a $313 pesos

Durango–Mazatlán: de $784 a $820 pesos / motos: de $392 a $410 pesos

Cuernavaca–Acapulco: de $640 a $670 pesos / motos: de $319 a $335 pesos

La Tinaja–Cosoleacaque: de $535 a $560 pesos / motos: de $267 a $280 pesos

Estación Don–Nogales: de $518 a $542 pesos / motos: de $257 a $271 pesos

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