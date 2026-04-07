Así será el nuevo puente en Valsequillo: conectará 7 municipios en Puebla y esta sería su fecha de inauguración

Un nuevo puente en la zona de Valsequillo busca cambiar la forma en que se conectan varias comunidades en Puebla. Se trata del llamado “Puente de la Transformación”, una obra que apunta a reducir tiempos de traslado y mejorar el acceso entre distintas zonas del sur y sur-oriente del estado, a partir de abril.

Actualmente, el cruce en esta zona se realiza mediante una embarcación conocida como “La Panga”, donde las personas deben esperar para atravesar el lago, lo que puede extender los tiempos de traslado y limitar la movilidad diaria.

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¿Qué es el Puente de la Transformación y dónde estará?

De acuerdo con autoridades poblanas, el Puente de la Transformación se construye en la zona de Valsequillo, en la parte sur de la ciudad de Puebla, y está planteado como una obra de conectividad clave para la región. Tendrá una longitud aproximada de 480 metros y contempla tecnología estructural avanzada para garantizar su seguridad.

Además del puente, el proyecto incluye la rehabilitación de vialidades, espacios peatonales y elementos que buscan mejorar el entorno urbano en ambos extremos de la obra. También tendrá capacidad para vehículos ligeros y pesados, así como alumbrado, accesos viales y una ciclovía.

🌉Con la construcción del "Puente de la Transformación” unimos a las localidades de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela sobre la laguna de Valsequillo.

Esta obra reducirá el traslado de 50 minutos a un minuto y medio de trayecto.

👷El @Gob_Puebla refuerza la movilidad para… pic.twitter.com/uJwyfVbH48 — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) February 16, 2026

¿Qué municipios conectará y a quién beneficiará?

La infraestructura permitirá conectar siete municipios y beneficiará a alrededor de 1.6 millones de personas, especialmente en comunidades ubicadas entre la capital poblana y la región mixteca.

Uno de los principales cambios será la reducción en los tiempos de traslado, ya que actualmente el recorrido puede tomar hasta 50 minutos, mientras que con el puente se estima que el cruce se realice en menos de dos minutos.

¿Cuándo estará listo el Puente de la Transformación?

La obra registra un avance cercano al 89% y se encuentra en su etapa final, con trabajos en la colocación de las últimas estructuras. Se prevé que el puente sea inaugurado hacia finales de abril.

El proyecto cuenta con una inversión de $353 millones de pesos y forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la conectividad en la zona sur del estado.

Actualmente, mientras se concluye la obra, los habitantes continúan utilizando lanchas para cruzar el Lago de Valsequillo, con un costo aproximado de 15 pesos por persona.

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