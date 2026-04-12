Así operaría el tren Puebla-Cholula-Atlixco y los paraderos que tendría

El proyecto del tren Puebla–Cholula–Atlixco ha dado su primer gran paso luego de que una serie de estudios confirman su viabilidad. Este sistema de transporte busca transformar la movilidad en la región y conectar puntos clave del estado con una red de estaciones y paraderos.

Aunque aún no existe un proyecto ejecutivo definitivo, ya se conocen detalles relevantes sobre cómo operaría, cuántas paradas tendría y cuál sería su impacto.

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¿Cómo operaría el tren Puebla-Cholula-Atlixco?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Manuel Contreras de los Santos, el tren aprovecharía el derecho de vía del antiguo tren turístico Puebla–Cholula, el cual dejó de operar en diciembre de 2021 tras poco más de 3 años de su inauguración, y se extendería hasta Atlixco, conectando tres zonas estratégicas.

El sistema contaría con:

3 estaciones principales , incluyendo Puebla y Cholula

, incluyendo Puebla y Cholula Hasta 23 paraderos intermedios a lo largo del recorrido

a lo largo del recorrido Capacidad para movilizar alrededor de 80 mil pasajeros diarios

Este diseño permitiría conectar tanto centros urbanos como zonas intermedias, facilitando el acceso al transporte para más personas. Sin embargo, es importante señalar que las ubicaciones exactas aún no han sido definidas, ya que formarán parte del proyecto ejecutivo en desarrollo.

@JManuelC_Puebla titular de @InfraGobPue anunció que es viable el tren Puebla-Atlixco. Serán 23 paraderos y tres estaciones, transportará en una primera etapa hasta 80 mil pasajeros, sin embargo, van por la liberación del derecho de vía y el proyecto ejecutivo| @El_Incorrecto_ pic.twitter.com/z3hThMKSe1 — Esteban (@Estevanz01) April 6, 2026

Un proyecto viable y con inversión inicial

El proyecto ya superó su etapa de prefactibilidad, lo que significa que ha sido considerado técnica y económicamente viable por la Secretaría de Infraestructura.

Para esta fase, se destinaron alrededor de $60 millones de pesos en estudios que permitieron definir el alcance del tren y su posible operación.

Además, se contempla que la obra se desarrolle mediante un esquema de inversión pública y privada, lo que permitiría acelerar su implementación.

Impacto en movilidad y economía

El tren Puebla–Cholula–Atlixco no solo busca mejorar el transporte, también tendría un impacto más amplio en la región.

Entre los beneficios que se proyectan están:

Reducción de tiempos de traslado

Mejor conexión entre municipios

Impulso al turismo

Fortalecimiento del comercio local

Generación de empleos

Además, el uso del derecho de vía existente permitiría integrar el proyecto sin grandes complicaciones técnicas.

¿Podría extenderse el tren?

Autoridades estatales han señalado que existe la posibilidad de ampliar la ruta hasta Izúcar de Matamoros, lo que incrementaría el alcance del proyecto y su impacto regional.

No obstante, esta extensión dependerá de la disponibilidad de recursos y de las siguientes fases de planeación.

¿Qué sigue para el proyecto?

Tras superar la etapa de estudios, el siguiente paso será la elaboración del proyecto ejecutivo, donde se definirán aspectos clave como:

Ubicación exacta de estaciones y paraderos

Costos finales

Tiempos de construcción

Modelo de operación

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