Caso Capufe: Revelan si cajera murió por comer el chocolate que le regaló un trailero

Kathya Josselyn Bartolo Luis, quien trabajaba como cajera de la caseta de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en Acayucan, Veracruz, murió de manera repentina tras comer un chocolate que le había regalado un trailero.

El pasado 25 de marzo, la joven de 26 años de edad recibió un regalo de una persona que aún permanece como no identificada. Después, empezó a tener malestar y, horas después, falleció. No obstante, los exámenes toxicológicos que se le practicaron tras el deceso, revelaron toda la verdad. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Muere cajera de Capufe tras comer chocolate que le regaló un trailero

De acuerdo con los reportes policiales, alrededor de las 4:00 horas del miércoles 25 de marzo, Kathya Josselyn Bartolo cumplía el turno nocturno en la caseta de Capufe en Veracruz. Fue entonces, que atendió a un trailero, que tras pagar su peaje, le regaló a la joven dos barras de chocolate. Sin embargo, ella solo se comió una.

Minutos después de haber ingerido la barra de chocolate, la cajera de Capufe comenzó a sentirse mal. Según testigos, la joven comenzó a presionarse el pecho y el estómago, quejándose de un dolor agudo en el corazón y palpitaciones.

Incluso, la joven comenzó a convulsionar, por lo que sus compañeros llamaron a emergencias. Pese a los esfuerzos de los paramédicos, Kathya falleció durante el traslado en ambulancia.

Tras confirmarse el fallecimiento de la joven cajera de Capufe, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició las averiguaciones correspondientes para determinar las causas de muerte. El chocolate se convirtió en la principal sospechosa de la muerte.

Esto revela los exámenes toxicológicos de la cajera de Capufe Veracruz

Apenas tres días más tarde, se dio a conocer que, según los dictámenes de los exámenes toxicológicos practicados a la cajera de Capufe, determinaron que no se detectó la presencia de sustancias tóxicas, ilícitas, orgánicas ni químicas en su organismo.

Mientras que la necropsia de ley reveló que Kathya Josselyn Bartolo habría muerto por un problema cerebrovascular, es decir un derrame cerebral.