Puebla confirma rehabilitación de la carretera Izúcar - Los Limones a lo largo de 14,4 km

El Gobierno de Puebla confirmó la rehabilitación de un tramo clave en la región sur del estado. Se trata de la carretera que conecta Izúcar de Matamoros con la comunidad de Los Limones, donde se realizan trabajos a lo largo de 14.4 kilómetros.

Esta obra forma parte de las acciones para mejorar la conectividad en la Mixteca poblana, una zona que durante años ha presentado rezagos en infraestructura carretera.

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¿En qué consiste la rehabilitación de la carretera Izúcar - Los Limones?

Los trabajos contemplaron la intervención completa del tramo mediante técnicas de mantenimiento y renovación de la carpeta asfáltica. Entre las acciones que se llevaron a cabo se encuentran el fresado del pavimento existente y la colocación de una nueva superficie.

Además, el proyecto incluye la instalación de 350 luminarias solares, lo que permitirá mejorar la visibilidad en la vialidad y aumentar la seguridad para quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche.

Para estas labores se utiliza maquinaria especializada que permite agilizar los tiempos de ejecución, además de garantizar mayor durabilidad en la carretera.

¡La Mixteca está más unida que nunca!

🚗 El @Gob_Puebla rehabilita 14.4 km de la carretera Izúcar - Los Limones. Con esta obra, el gobernador @armentapuebla_ garantiza traslados seguros para las familias de Matzaco, Ayutla y más comunidades, además de fortalecer el turismo en la… pic.twitter.com/muW4vLuLC5 — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) March 30, 2026

¿Qué comunidades serán beneficiadas por esta obra en Puebla?

De acuerdo con autoridades estatales, la rehabilitación impacta directamente a varias comunidades ubicadas en esta zona del estado, entre ellas:



San Carlos Buenavista

San Nicolás Tolentino

Matzaco

Ayutla

Estas localidades dependen de esta vía para su movilidad diaria, por lo que la mejora en la carretera facilitará el acceso a servicios, comercio y actividades económicas.

¿Cómo impacta la rehabilitación de la carretera en la Mixteca poblana?

Con la modernización de este tramo carretero, se busca mejorar las condiciones de seguridad en los traslados, reducir tiempos de recorrido y ofrecer una vialidad más segura para las familias que utilizan esta ruta.

Además, la obra tiene un impacto en el desarrollo económico y turístico de la región, al facilitar la conexión entre comunidades y fortalecer la integración del sur de Puebla.

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