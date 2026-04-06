Ni CDMX ni Jalisco: este es el estado de México con el mayor porcentaje de robo en transporte público en todo el país

Conforme a la información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado con mayor porcentaje de robo en transporte público no es CDMX ni Jalisco, sino el Estado de México.

Según los datos oficiales, EDOMEX tiene el mayor porcentaje de delitos de robo en el transporte público concesionado, concentrando un 40.48 % de esos ilícitos.

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Cuáles son los municipios con más robos en el transporte público

Los 6 municipios con mayor incidencia de robo en el transporte público en el Estado de México son:

Ecatepec.

Tlalnepantla.

Naucalpan.

Nezahualcóyotl.

Cuautitlán Izcalli.

Toluca.

El reporte advierte que, de los seis municipios con mayor incidencia, Ecatepec se mantiene a la cabeza, especialmente en la autopista México-Pachuca en el tramo de Tultepec a Indios Verdes, donde los robos son frecuentes.

Cuántos casos de robo hubo en el transporte público de EDOMEX en lo que va del año

La información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que, hasta el 28 de febrero, de las mil 670 denuncias de robo en el transporte público, el Estado de México acumula 676, es decir, el 40.48% del total de esos delitos a nivel nacional.

La mayoría de esos casos (367) ocurrieron durante el mes de enero de 2026 y 309 durante febrero. El reporte oficial agrega que la mayor parte de los delitos fueron cometidos con violencia.

¿Cuál es el porcentaje de violencia en los robos en el transporte público de EDOMEX?

Los pasajeros del transporte público que sufrieron robo con agresiones durante enero fueron 313, según denunciaron. En tanto, en febrero se registraron 260 delitos con violencia.

En otras palabras, en promedio el 80% de los robos en el transporte público en el Estado de México se cometen con violencia, conforme a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Cuáles son las vialidades más afectadas por los robos en el transporte público?

Además de la autopista México-Pachuca en Ecatepec, otras vialidades registran delitos en el transporte público con frecuencia. Los tramos más afectados son:

En Ecatepec:

Vía Morelos, que conecta a Ecatepec con el norte de la Ciudad de México

Avenida Carlos Hank González, conocida como Avenida Central.

En Naucalpan:

Paradero de Cuatro Caminos.

Zona de El Molinito.

Avenida Primero de Mayo.

Alrededores de la carretera Naucalpan-Toluca.

En Nezahualcóyotl:

Zona limítrofe con la Ciudad de México.

Alrededores del paradero Pantitlán.

En Cuautitlán Izcalli:

Autopista México-Querétaro en el tramo Tepotzotlán-Palmillas.

Carretera Cuautitlán Izcalli-Tultepec.

En Toluca:

Paseo Tollocan.

Boulevard Aeropuerto.

Avenida López Portillo.