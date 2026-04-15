Ingreso Único 2026 para educación Media Superior en Querétaro: esta es la fecha límite para realizar el trámite

El costo del proceso es de $690 pesos en zona urbana y $460 pesos en zona rural.

El costo del proceso es de $690 pesos en zona urbana y $460 pesos en zona rural. | Prepa en Línea SEP

El proceso de Ingreso Único 2026 para nivel medio superior en Querétaro ya se encuentra en marcha y cuenta con una fecha límite definida para que las y los aspirantes puedan completar su registro. Este sistema permite realizar un solo trámite para participar en la asignación de espacios en distintas instituciones públicas del estado.

De acuerdo con información oficial, el prerregistro en línea es el paso principal para formar parte de este proceso.

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Fecha límite para el registro al Ingreso Único 2026

El prerregistro en línea estará disponible hasta el 29 de mayo de 2026, fecha que marca el cierre del sistema para nuevos aspirantes. Este proceso inició el pasado 2 de marzo y es obligatorio para quienes buscan ingresar a una preparatoria pública en Querétaro.

A través de este sistema, las y los estudiantes pueden participar en un solo proceso de admisión para instituciones como:

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro

CECyTE Querétaro

CONALEP Querétaro

Preregistro en línea educación media superior en Querétaro El preregistro permite a los estudiantes asegurar un lugar en algunas de las instituciones públicas con mayor demanda.

¿Cómo funciona el proceso de ingreso?

El Ingreso Único en Querétaro centraliza el registro de aspirantes, permitiendo que con un solo trámite se pueda acceder a distintas opciones educativas. Posteriormente, las y los estudiantes deberán presentar una evaluación diagnóstica como parte del proceso.

Las evaluaciones están programadas para realizarse a inicios de junio, mientras que los resultados del proceso serán publicados el 29 de junio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial.

Costos y recomendaciones para aspirantes

Para completar el proceso, las y los aspirantes deberán cubrir una cuota de recuperación, la cual puede variar dependiendo de la zona:

690 pesos en zona urbana

460 pesos en zona rural

Las autoridades de Querétaro recomiendan realizar el registro con anticipación y verificar que todos los datos estén correctos, ya que una vez cerrada la plataforma no será posible completar el trámite.

Asimismo, se recomienda consultar los canales oficiales para conocer a detalle la convocatoria y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos.

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