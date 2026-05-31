Este lunes comenzará una nueva jornada de movilizaciones de parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues convocaron a un paro nacional que contempla movilizaciones en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana.

Como parte de estas movilizaciones se contemplan marchas y bloqueos en vialidades de diferentes entidades del país, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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¿En qué estados habrá movilizaciones de la CNTE?

Estos son los estados con bloqueos y movilizaciones convocadas por la CNTE para este lunes 1 de junio:

CDMX

Oaxaca

Hidalgo

Chihuahua

Nuevo León

Jalisco

Sinaloa

Puebla

Durango

Yucatán

Tabasco

Se prevé que esta jornada de movilización sea una de las más grandes convocada por la CNTE en los últimos años, causando afectaciones en diferentes estados del país.

¿A qué hora comenzarán las movilizaciones de la CNTE?

En el caso de la CDMX, la jornada de marchas y bloqueos comenzará a las 9:00 de la mañana, y se prevén afectaciones principalmente en la zona centro de la capital, aunque también es posible que se realicen bloqueos en el perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y vialidades como Circuito Interior.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 .

. Abrogación de la Reforma Educativa de 2019 .

. Aumento salarial del 100% al sueldo base.

del 100% al sueldo base. Justicia social y democracia sindical.

y democracia sindical. Aumento de presupuesto a educación.

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