Ni Corregidora ni El Refugio: la colonia de Querétaro que podría tener un nuevo espacio de área verde para sus habitantes

La recuperación de espacios públicos en la capital queretana ha tomado un giro hacia la participación vecinal. Recientemente, el presidente municipal Felipe Macías Olvera presentó el diseño de lo que será una nueva área verde en la colonia El Porvenir. Lo que hace distinto a este proyecto es su origen: nació del "Primer Diálogo Ciudadano“, una herramienta de esta administración para que las peticiones de la gente se conviertan en realidades concretas.

A diferencia de otras zonas de gran crecimiento, aquí la transformación surge desde las familias que ya habitan el barrio.

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¿Cómo influyeron los vecinos en el diseño de este espacio en Querétaro?

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Querétaro, Beatriz Marmolejo Rojas, enfatizó que el resultado visual y operativo es producto de un trabajo conjunto con quienes viven en la zona.

Al respecto, la funcionaria explicó que la propuesta es resultado de la intervención de habitantes en el proceso de diseño, y que es un ejercicio que corresponde a uno de los instrumentos de participación establecidos en el reglamento municipal, en el que las personas solicitantes intervienen en la definición del proyecto.

Este modelo de gestión permitió que los solicitantes fueran participantes activos en la toma de decisiones sobre su propio entorno.

¿Qué sigue para asegurar la construcción del parque en 2026?

Para que el proyecto pase del papel a la realidad, las autoridades municipales trazaron una ruta crítica basada en tres ejes: garantizar la certeza jurídica del predio, consolidar el diseño participativo y coordinar a las dependencias ejecutoras. De entrada, se confirmó que el terreno es propiedad del municipio y que su destino está blindado como área verde y zona de reserva.

El seguimiento de las acciones quedó organizado de la siguiente manera:

Coordinación operativa: Participan las secretarías de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Participan las secretarías de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Vigilancia administrativa: La Secretaría de Administración y la delegación Centro Histórico supervisarán que se cumpla el cronograma.

La Secretaría de Administración y la delegación Centro Histórico supervisarán que se cumpla el cronograma. Meta temporal: El plan de trabajo está diseñado para dar continuidad a todas las acciones programadas durante este 2026.

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