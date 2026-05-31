Si vives en Baja California, o tienes planeado visitar este estado durante los próximos días, toma precauciones, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la presencia de una zona de baja presión con alto potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días.

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¿Cómo se llamaría el primer ciclón de la temporada de huracanes 2026?

De acuerdo con el SMN, en caso de que esta zona de baja presión evolucione y se fortalezca, se convertiría en el primer ciclón de la temporada y llevaría el nombre de Amanda.

Actualmente, se mantiene como una zona de baja presión al suroeste de Baja California Sur, con un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y de 90 por ciento en los próximos siete días.

A pesar de ello, el SMN señaló que este fenómeno no afectaría al territorio mexicano por la distancia y la ruta prevista hasta el momento.

De igual forma, el SMN prevé la formación de una zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

👉Al corte del medio día de este 31 de mayo, la zona de baja presión al suroeste de #BajaCalifornia incrementó a 90% la probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días.



👉 Además, se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de #Guerrero, #Oaxaca y #Chiapas. pic.twitter.com/twqFey8B2r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 31, 2026

¿Cuántos huracanes se pronostican en costas mexicanas del Pacífico este 2026?

Según el SMN, para la temporada 2026 se prevén 10 tormentas tropicales en las costas del Pacífico:

Entre cinco y seis serían de categorías 1 o 2 .

. Entre cuatro y cinco podrían ser huracanes de categorías 3, 4 o 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Posibles nombres para tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico

Esta es la lista oficial de nombres para tormentas tropicales y huracanes del Pacífico, previstos para 2026:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernán

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simón

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Estos nombres solo se otorgan en caso de que el fenómeno meteorológico alcance al menos la categoría de tormenta tropical.

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