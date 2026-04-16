Querétaro tiene el municipio más seguro de todo México según una encuesta

Corregidora es el municipio de México con menor percepción de inseguridad.

Corregidora es el municipio de México con menor percepción de inseguridad. | corregidora.gob.mx

La casa encuestadora Massive Caller posicionó a Corregidora, Querétaro, como la demarcación con menor percepción de inseguridad a nivel nacional. El estudio revela que solo el 11.6% de sus habitantes manifiesta sentirse inseguro.

El alcalde Josué “Chepe” Guerrero destacó que este resultado, publicado en el Ranking Nacional Municipal de marzo de 2026, supera a ciudades como Metepec y Bahía de Banderas. La administración municipal atribuye este logro a la formación de la Policía Municipal en su academia y a una estrategia de proximidad que contrasta drásticamente con el 75.3% de inseguridad percibida en Uruapan, Michoacán.

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¿Cuáles son los tres municipios que lideran el Ranking Nacional de Seguridad 2026 en México?

El municipio de Corregidora lidera el listado nacional de Massive Caller, consolidándose como un referente de paz pública. La metodología del ranking evaluó la confianza ciudadana y el desempeño de los cuerpos policiacos locales mediante encuestas telefónicas masivas en las principales alcaldías del país.

Los municipios con menor percepción de inseguridad:

Corregidora, Querétaro: 11.6% (Primer lugar nacional).

11.6% (Primer lugar nacional). Metepec, Estado de México: 12.0%.

12.0%. Bahía de Banderas, Nayarit: 12.1%.

¿Cuáles son las estrategias de seguridad que aplica la Policía de Corregidora?

La Policía Municipal de Corregidora fundamenta su operatividad en la profesionalización de elementos egresados de su propia academia de seguridad. El alcalde Chepe Guerrero reafirmó que la vigilancia y el equipamiento técnico seguirán siendo la prioridad presupuestaria de su Gobierno hasta el cierre de su gestión en 2027.

Ejes del programa de seguridad ciudadana:

Capacitación: Formación continua de nuevos cadetes con enfoque en derechos humanos.

Formación continua de nuevos cadetes con enfoque en derechos humanos. Tecnología: Uso de herramientas de videovigilancia y respuesta rápida en cuadrantes.

Uso de herramientas de videovigilancia y respuesta rápida en cuadrantes. Confianza Ciudadana: Mecanismos de denuncia directa y vinculación con comités vecinales.

¿Qué municipios son los más peligrosos de México según el ranking de Massive Caller?

En contraste con los resultados obtenidos en Querétaro, el estudio de Massive Caller identificó focos rojos de inseguridad en los estados de Michoacán y Guanajuato. Estas cifras sirven como indicador para que las familias y el sector inversionista evalúen las condiciones de paz en distintas regiones de México.

Municipios con mayor percepción de inseguridad:

Uruapan, Michoacán: 75.3% de percepción negativa. Celaya, Guanajuato: 69.0% de percepción negativa. Irapuato, Guanajuato: 68.7% de percepción negativa.

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