La Selección Mexicana y Javier Aguirre por fin dieron a conocer la lista definitiva de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la cual dará inicio el próximo jueves 11 de junio en punto de las 11:00 de la mañana en la cancha del Estadio Ciudad de México (CDMX).

A pesar de que ya se conocía una prelista con más de 30 seleccionados nacionales, el técnico del combinado azteca realizó un corte final para dar a conocer a los 26 futbolistas que estarán disputando todo el certamen de la FIFA en junio próximo.

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Lista definitiva de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Desde que inició la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX se dieron a conocer a unos cuantos futbolistas que conformarían la lista definitiva para la Copa del Mundo. Tras ello y con la llegada de la llamada “legión europea”, el roster quedó conformado de la siguiente manera:

Raúl Rangel Guillermo Ochoa Carlos Acevedo Jesús Gallardo César Montes Jorge Sánchez Johan Vásquez Mateo Chávez Israel Reyes Erik Lira Edson Álvarez Obed Vargas Luis Chávez Roberto Alvarado Luis Romo Álvaro Fidalgo Brian Gutiérrez Orbelín Pineda César Huerta Alexis Vega Gilberto Mora Julián Quiñones Guillermo Martínez Armando González Santiago Giménez Raúl Jiménez

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

¿Quiénes son los jugadores que se quedaron fuera del Mundial 2026?

Es importante mencionar que a pesar del anuncio de los convocados por la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, también se confirmaron los jugadores que no podrán estar en el certamen más importante a nivel de naciones.

Entre estos futbolistas se encuentran Carlos Rodríguez, Marcel Ruíz, Rodrigo Huescas, Jeremy Márquez, Richard Ledezma y Germán Berterame, los cuales estuvieron dentro del proceso junto a los ya mencionados.

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