Cinco estados en alerta por dengue tras temporal de lluvias intensas en México

Las recientes lluvias torrenciales que azotaron México , entre el 6 y el 9 de octubre, han dejado un saldo devastador: al menos 64 personas fallecidas, más de 300 comunidades incomunicadas y un incremento en el riesgo de brotes de enfermedades como el dengue.

Es en el último punto donde se ha activado una alerta sanitaria para los estados más afectados que incluyen Veracruz , Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

¡Cuidado con el #dengue! 🦟⚠️



Los depósitos de agua, recipientes sin tapa y objetos en desuso pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor de dengue.

Elimina, tapa o vacía todo lo que acumule agua. Un patio limpio no solo es orden, es salud. 🪣🧹🧼



Conoce más en ➡️…

Emergencia sanitaria: brigadas médicas y fumigación

Ante la emergencia, la Secretaría de Salud (SSa) ha desplegado 471 brigadas médicas en los estados afectados, con el objetivo de reforzar la vacunación y combatir el dengue.

Cada brigada está integrada por un médico, una enfermera y un promotor de salud. Se han establecido brigadas en Veracruz (63), San Luis Potosí (35), Querétaro (30) y Puebla (12).

Además, se han implementado acciones de fumigación y control larvario para prevenir brotes de dengue.

Riesgo de brotes de dengue

La combinación de lluvias intensas y agua estancada crea condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue . En 2024, los cinco estados afectados registraron un total de 13 mil 845 casos confirmados de dengue, con 25 defunciones.

Hasta la fecha, las autoridades sanitarias han intensificado las acciones de fumigación y control de vectores para evitar un repunte en los casos.

Poza Rica: inundaciones y contaminación por hidrocarburos

En Poza Rica, Veracruz , el desbordamiento del río Cazones el 10 de octubre provocó inundaciones que alcanzaron hasta tres metros de altura en algunas colonias.

Vecinos de áreas como Palma Sola y 27 de Septiembre reportaron la presencia de chapopote y manchas de aceite en sus viviendas, posiblemente debido a rupturas o fugas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El olor a diésel y gas es constante, por lo que algunos habitantes temen que el material sea inflamable.

Daños en infraestructura y atención médica

Las lluvias también han causado daños en la infraestructura de salud. En Veracruz, Hidalgo y Puebla, se han reportado afectaciones en unidades del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, incluyendo inundaciones , cortes de energía y filtraciones.

A pesar de estos desafíos, las autoridades han asegurado que los hospitales continúan operando y que se han corregido los problemas de suministro eléctrico.

Apoyo federal y despliegue de brigadas médicas

El gobierno federal, en colaboración con las Fuerzas Armadas y equipos de rescate, ha intensificado los esfuerzos para brindar apoyo a las comunidades afectadas.

Se han desplegado helicópteros para entregar suministros a áreas remotas y se trabaja en la reapertura de carreteras bloqueadas por deslaves . Además, se han establecido más de mil brigadas médicas y de vacunación en los estados afectados para garantizar la atención a la población.

La situación continúa siendo crítica y las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones sanitarias, además de mantenerse informados sobre las medidas de prevención y atención.

