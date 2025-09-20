Así funciona Kronos, la app de biométricos caninos que ayudará a encontrar perros perdidos
El algoritmo de biométricos caninos fue creado por mexicanas especializadas; la plataforma ayudará a ubicar a perros perdidos y generar historiales clínicos.
- El algoritmo ayudará a encontrar a perros perdidos
- También servirá para crear un historial médico sobre los perros
- La herramienta es única a nivel mundial
- El algoritmo cuenta con patente 100% mexicana
- La plataforma funciona en cualquier raza de perro
- Se señaló que la app no tendrá costo al momento de su lanzamiento
