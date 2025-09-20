inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Video

Vecinos de Edomex denuncian envenenamiento de perros

Vecinos de Los Reyes La Paz en Edomex, exigen a las autoridades investiguen el presunto envenenamiento de varios perros.

Compartir:
Publicado por: Itandehui Cervantes

  • El 16 de septiembre un hombre fue captado arrojando una bolsa a la calle, algunos perros se acercaron a comer lo que había dentro y horas después murieron.
  • Los vecinos presentaron una denuncia ante la Fiscalía debido a que envenenar a un perro es considerado un delito.
  • Exigen a las autoridades que investiguen y detengan a la persona que aventó la bolsa a la calle.
Edomex
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!