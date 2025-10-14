Autoridades alertan por “Super Tormenta” que puede ser peor que un huracán y afectará a México 

Una “ Super Tormenta ” puede provocar daños catastróficos a su paso y hay varios lugares de Estados Unidos y México que deben estar en alerta ante la situación. Según el Servicio Meteorológico Estadounidense (NWS, por sus siglas en inglés), los impactos de la tormenta serán el 14, 15 y 16 de octubre.

Según expertos, la Super Tormenta puede ser igual o más fuerte que el impacto de un huracán, ya que, además de provocar fuertes lluvias torrenciales, también puede ir acompañada de nieve y rachas de fuertes vientos.

Los estados en México afectados por la Super Tormenta

Según el pronóstico de Estados Unidos, hay al menos 4 estados de la República Mexicana que deben estar en alerta por las afectaciones que dejará la “cola” de la tormenta , como lo son:



Baja California (foco rojo en Tijuana)

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

A pesar de que se pronostica nieve en los estados de California, Nevada y Nuevo México, se espera que en nuestro país solo llegue un “soplo” de la misma, principalmente en zonas de Chihuahua. En el siguiente mapa se puede ver una proyección de las zonas afectadas por la tormenta.

A Pacific storm will bring coastal/lower elevation heavy to excessive rainfall to southern California and the Southern Rockies today, with localized flash flooding possible, especially near recent burn scars. Heavy snow is forecast over parts of the Sierra Nevada Mountains today,… pic.twitter.com/FDLYgpvs4C — National Weather Service (@NWS) October 14, 2025

Estados Unidos alerta por la primera Super Tormenta del 2025

Este fenómeno meteorológico puede ser igual de fuerte que un huracán y se caracteriza por tener aire helado, inundaciones de varios centímetros y nevadas intensas en algunos puntos.

Estos fenómenos han sido un grave problema para Estados Unidos a lo largo de los años y, en algunas ocasiones, se ha pedido a la población tener que evacuar, aunque lo más importante es no salir de casa durante la tormenta y tener a la mano una mochila de emergencia con los objetos y documentos necesarios.

La buena noticia para México es que sus efectos en nuestro país no serán tan intensos, aunque sí provocarán un incremento en la intensidad de las lluvias que ya estaban pronosticadas.

