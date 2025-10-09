Deslave provoca caos y bloqueo de la autopista México - Toluca

La mañana de este 9 de octubre de 2025 la Autopista México - Toluca registró un deslave que afectó los carriles que circulan con dirección a la CDMX. Esto se da en el tramo antes de la caseta de la dirección Ciudad de México, la tierra y escombro afecta dos carriles. Al momento ya hay uno reabierto con paso parcial.

La fila de autos alcanza a llegar hasta la zona conocida como La Marquesa. Además del deslave en la Autopista México - Toluca también se registra aparición de neblina lo que dificulta la visibilidad de los viajantes.

Alternativas viales ante deslave en Autopista México - Toluca

Si tienes que viajar de la capital del Edomex puedes usar como alternativa vial la carretera libre México - Toluca , aunque debes considerar que también hay asentamientos hasta Cuajimalpa y también se reporta neblina y algunos accidentes.

