A 5 días de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, continúan las labores de limpieza
Vecinos de la colonia Morelos en Poza Rica, Veracruz continúan con los trabajos de limpieza en sus hogares a 5 días de las inundaciones en varios municipios.
Publicado por: Yael Toribio
- Vecinos señalan que autoridades locales aún no atienden la emergencia en la colonia Morelos de Poza Rica
- Las inundaciones dejaron calles, restaurantes, comercios y casas bajo el agua y lodo
- Vecinos tienen que usar cubrebocas para evitar infecciones graves
- Varias colonias continúan sin electricidad
- Se reportan rapiñas y saqueos durante las noches en estas zonas