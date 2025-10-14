Visas más caras y más baratas para los mexicanos, una no tiene costo

Desde inicios de octubre de este 2025 el precio de las visas para mexicanos expedidas por el gobierno de los Estados Unidos (EUA) se convirtieron en las más caras, pues las autoridades norteamericanas colocaron un nuevo precio de 7 mil 999 pesos a este trámite esencial para poder entrar a ese país.

Sin embargo y más allá del nuevo precio del documento emitido por EUA, en nuestro país las visas emitidas por Lesoto, Guinea Ecuatorial, Canadá, Australia y Angola destacan por ser algunas de las más caras en este 2025.

Visas más caras para mexicanos este 2025

Como bien se mencionó anteriormente, las visas de Lesoto, Guinea Ecuatorial, Canadá, Australia y Angola se encuentran en la lista de las más más caras para mexicanos gracias a que superan la barrera de los 2 mil pesos por trámite.

Sin embargo, las de Camerún, Liberia, Chad e Iraq también se encuentran en este listado debido a que superan el precio de los mil 800 pesos. La lista de las visas más caras para las personas de nuestro país son las siguientes:

EUA: 7 mil 999 pesos

Lesoto: 2 mil 991 pesos

Guinea Ecuatorial: 2 mil 592 pesos

Canadá: 2 mil 440 pesos

Australia: 2 mil 432 pesos

Angola: 2 mil 212 pesos

Camerún: mil 944 pesos

Liberia: mil 881 pesos

Chad: mil 840 pesos

Iraq: mil 834 pesos

Visas más baratas para mexicanos este 2025

Más allá de estas visas que pueden superar la barrera de los mil 800 pesos por trámite para las y los mexicanos, en países como Azerbaiyán, Brunéi Darussalam, Ucrania, Mozambique y Madagascar, este documento que permite el ingreso legal a su territorio no supera la barrera de los 500 pesos.

Las visas más baratas que pueden tramitar las personas originarias de México son:

Azerbaiyán: 424 pesos

Brunéi Darussalam: 368 pesos

Ucrania: 367 pesos

Mozambique: 211 pesos

Madagascar: 183 pesos

Bangladesh: 172 pesos

Palestina: 142 pesos

Armenia: 111 pesos

Líbano: 102 pesos

Turquía: cero pesos

¿Por qué subió de precio la visa americana para mexicanos?

Es importante mencionar que el precio de la visa americana subió este 2025 debido a la nueva “Visa Integrity Fee”, la cual tiene un cargo adicional de 250 dólares para el costo base de este documento.

A grandes rasgos, las autoridades de Estados Unidos justificaron este incremento con acciones que prometen mejorar la seguridad fronteriza y las agencias migratorias.

